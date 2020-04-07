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Основатель фонда Begin Capital рассказал об инвестициях в «Самокат» и планах на год

Новости
Ксения Самбулова

Год назад инвестор Алексей Менн запустил венчурный фонд Begin Capital Partners. О результатах работы фонда за это время Менн рассказал в фейсбуке. 

Основатель фонда Begin Capital рассказал об инвестициях в «Самокат» и планах на год

По словам инвестора, за год фонд вложился в шесть проектов: 

  • Zadaa — маркетплейс по продаже одежды, бывшей в употреблении;
  • Mercaux — SaaS-платформа для ритейлеров;
  • WOOM — приложение, которое помогает семьям завести ребенка при помощи big data. 
  • Bulbshare — IT--платформа для взаимодействия брендов с целевой аудиторией;
  • Самокат — сервис доставки продуктов в Москве и Санкт-Петербурге. Свою долю в проекте фонд продал совместному предприятию Mail.ru Group и Сбербанка;
  • стартап, названия которого Менн не раскрывает. Сделка находится на стадии подписания. 

Менн отметил, что за год Begin Capital получил почти 4 тысячи заявок на инвестиции. «Сильными, профильными и интересными» были 200 проектов. 70% проектов ориентируются на зарубежные рынки. 

По словам предпринимателя, в этом году Begin Capital рассматривает 3-6 новых сделок и повторные инвестиции в 1-2 проекта. 

«Несмотря на то, что мир изменился, мы готовы входить в новые сделки, но с осторожностью и по адекватным оценкам. По-прежнему не интересуют: спекулятивные сделки, криптопроекты, проекты с далекой выручкой и проекты, которые имеют мало перспектив стать прибыльными», — написал Алексей Менн.

Объем фонда Begin Capital Partners составляет $30 млн, средний чек — $1,5-2 млн. Фонд ищет проекты, ориентированные на рынки за пределами России.

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Требования к стартапам: наличие выручки и измеримого traction, сильные предприниматели, «проверенные и доказанные гипотезы для масштабирования».

Ранее Алексей Менн рассказал, почему не инвестирует в российские стартапы. 

Фото: Unsplash

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