Основатель фонда Begin Capital рассказал об инвестициях в «Самокат» и планах на год

Год назад инвестор Алексей Менн запустил венчурный фонд Begin Capital Partners. О результатах работы фонда за это время Менн рассказал в фейсбуке.

По словам инвестора, за год фонд вложился в шесть проектов:

Zadaa — маркетплейс по продаже одежды, бывшей в употреблении;

Mercaux — SaaS-платформа для ритейлеров;

WOOM — приложение, которое помогает семьям завести ребенка при помощи big data.

Bulbshare — IT--платформа для взаимодействия брендов с целевой аудиторией;

Самокат — сервис доставки продуктов в Москве и Санкт-Петербурге. Свою долю в проекте фонд продал совместному предприятию Mail.ru Group и Сбербанка;

стартап, названия которого Менн не раскрывает. Сделка находится на стадии подписания.

Менн отметил, что за год Begin Capital получил почти 4 тысячи заявок на инвестиции. «Сильными, профильными и интересными» были 200 проектов. 70% проектов ориентируются на зарубежные рынки.

По словам предпринимателя, в этом году Begin Capital рассматривает 3-6 новых сделок и повторные инвестиции в 1-2 проекта.

«Несмотря на то, что мир изменился, мы готовы входить в новые сделки, но с осторожностью и по адекватным оценкам. По-прежнему не интересуют: спекулятивные сделки, криптопроекты, проекты с далекой выручкой и проекты, которые имеют мало перспектив стать прибыльными», — написал Алексей Менн.

Объем фонда Begin Capital Partners составляет $30 млн, средний чек — $1,5-2 млн. Фонд ищет проекты, ориентированные на рынки за пределами России.

Требования к стартапам: наличие выручки и измеримого traction, сильные предприниматели, «проверенные и доказанные гипотезы для масштабирования».

Ранее Алексей Менн рассказал, почему не инвестирует в российские стартапы.

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