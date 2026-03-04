Meta* Марка Цукерберга создаст направление Applied AI Engineering: команда займётся разработкой «суперинтеллекта»

Meta* формирует отдельную организацию Applied AI Engineering для ускорения работы над созданием «суперинтеллекта», пишет The Wall Street Journal. Отличительной чертой проекта станет горизонтальная иерархия с минимальным количеством руководителей — это должно ускорить рабочие процессы. Руководителем назначен действующий глава Reality Labs Махер Саба.

В ИИ-подразделении будет минимальное число руководителей — один менеджер на 50 сотрудников

Информация о формировании подразделения Applied AI Engineering стала известна The Wall Street Journal из внутренних документов корпорации. Согласно этим данным, структура команды будет выстроена по модели «плоской иерархии» — на одного руководителя будет приходиться до 50 сотрудников. Предполагается, что подобный подход повысит оперативность в принятии решений и минимизирует бюрократические процедуры.

Создание нового подразделения станет частью стратегии Meta* по усилению позиций на рынке ИИ. Applied AI Engineering будет тесно сотрудничать с лабораторией Meta* Superintelligence, созданной для разработки систем нового поколения.

ИИ-подразделение разделили на два направления — интерфейсы и данные для обучения моделей

Как отмечает WSJ, новая организация будет состоять из двух ключевых направлений. Первое сосредоточится на создании интерфейсов для ИИ-моделей, второе — на генерации данных и оценке работы команд, непосредственно занимающихся обучением моделей.

В своём обращении к коллективу руководитель нового департамента Махер Саба подчеркнул, что создание систем нового поколения невозможно без трёх элементов: исследовательских кадров, вычислительных мощностей, а также «реальных данных и обратной связи».

Как он отметил, Meta* уже достигла «значительного прогресса» и находится в положении, позволяющем «вырваться вперёд при условии удвоения усилий».

Активизация работы происходит на фоне внутренней трансформации. В январе 2026 года стало известно, что компания планирует сократить около 10% сотрудников подразделения Reality Labs, отвечающего за метавселенную и VR-гарнитуры. Таким образом компания планировала перераспределить ресурсы в пользу носимых ИИ-устройств.

Летом 2025 года Марк Цукерберг заявил, что главная цель Meta* — создать персональный «суперинтеллект», доступный каждому пользователю и привычный, как смартфон или очки. Для этого Meta* уже направила $15 млрд на развитие лаборатории Superintelligence Labs и начала строительство масштабного дата-центра Hyperion и кластера Prometheus.

С этой же целью Цукерберг активно переманивал к себе ИИ-специалистов из ведущих бигтех-компаний — OpenAI и Apple. По его словам, работников прежде всего привлекают не многомиллионные зарплаты, а возможность работать над системами «уровня бога» и доступ к мощнейшим вычислительным ресурсам.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ