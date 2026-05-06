Meta* разрабатывает персонального ИИ-ассистента — инструмент будет интегрирован прямо в Instagram*

Meta Platforms* разрабатывает персонального ассистента с функциями ИИ-агента, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Продукт уже проходит внутреннее тестирование среди сотрудников корпорации. Meta* ожидает, что инструментом будут пользоваться более 3 млрд пользователей Instagram*.

Meta* позволит пользователям по их желанию делиться с ИИ-ассистентом личными данными

ИИ-агент под кодовым названием Hatch будет интегрирован в Instagram* к IV кварталу 2026 года, выяснило издание The Information. Внутреннее тестирование ассистента планируют завершить уже к концу июня этого года.

По данным FT, Meta* предоставит пользователям возможность передавать ассистенту личную информацию, например, сведения о здоровье и финансах, для выполнения повседневных задач.

Ассистент разработан на основе ИИ-модели Muse Spark

В основе нового ассистента лежит модель искусственного интеллекта Muse Spark, представленная в апреле 2026 года. ИИ-модель специализируется на медицинских данных и отвечает на вопросы по темам питания и спорта: специально для этого в её разработке приняли участие врачи.

На базе Muse Spark уже работает чат-бот Meta* AI. Скоро модель будет интегрирована в WhatsApp*, Instagram*, Facebook* и Messenger*.

В планах Цукерберга — создание бизнес-версии ИИ-агента

Разработкой ИИ-агента руководит подразделение Superintelligence Labs (MSL) во главе с Александром Вангом. По информации FT, глава Meta* Марк Цукерберг также планирует создать бизнес-версию ассистента, которая поможет помочь предпринимателям привлечь новых клиентов и улучшить сервис.

Продукт станет аналогом OpenClaw — ИИ-агента, который по поручению пользователя самостоятельно планирует встречи, отправляет письма и управляет умным домом.

Инвесторы обеспокоены растущими расходами на ИИ

По информации FT, Meta* подвергается критике со стороны инвесторов из-за огромных вложений в искусственный интеллект. На прошлой неделе компания объявила об увеличении прогнозируемых расходов до $145 млрд в 2026 году, что на $10 млрд больше прошлой оценки. Объявление планов компании вызвало обвал акций: капитализация Meta* за несколько дней снизилась почти на $170 млрд.

Meta* планирует сократить 10% штата — около 8000 сотрудников — чтобы компенсировать вложения в ИИ.

Контекст

Meta* активно развивает ИИ-направление внутри самой корпорации. Так, в ноябре 2025 года компания анонсировала внедрение KPI по качеству использования ИИ сотрудниками — корпорация будет оценивать пользу для бизнеса от применения технологий. Meta* также создала внутреннего ассистента AI Performance Assistant — он помогает работникам оценивать собственные результаты.

При этом в марте 2026 года Meta* столкнулась с масштабной утечкой данных именно из-за ошибки ИИ-ассистента, который дал сотруднику некорректную инструкцию. В итоге доступ к информации получили все инженеры компании.

*Meta и принадлежащие ей Instagram, WhatsApp, Facebook и Messenger признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.