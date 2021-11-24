Якутская компания MyTona первой в России создаст метавселенную

Разработчик игр MyTona из Якутии первой среди российских компаний создаст метавселенную. В ней, по заявлению авторов проекта, пользователи смогут создавать собственные магазины, проводить выставки, концерты и не только. Mytonaverse планируют запустить в декабре.
О планах якутской компании MyTona создать собственную метавселенную пишет Forbes.
Метавселенная получила название Mytonaverse. Это приложение, в котором пользователи смогут проводить реальную жизнь в виртуальном мире: путешествовать, развлекаться, собираться в кампании и другое.
В планах разработчиков добавить в приложение поддержку блокчейна и NFT и дать пользователям возможность создавать собственные магазины для продажи товаров и услуг. Компания рассчитывает подключить первых пользователей к метавселенной в декабре текущего года.
Компания MyTona основана в 2012 году в Якутии Афанасием и Алексеем Ушницкими. На данный момент штат компании насчитывает более 1 тысячи человек, офисы расположены в шести городах, в том числе за рубежом. Студия выпустила мобильные игры Seekers Notes, Cooking Diary, Outfire и другие.
Ранее о создании собственной метавселенной объявили Meta (Facebook) и Microsoft.
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Фото: MyTona
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