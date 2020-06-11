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Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» проведет питч-сессию стартапов
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Юлиана Трегуб
16 июня пройдет онлайн Demo Day акселерационной программы для стартапов МФТИ «Физтех.Старт». Событие будет интересно представителям корпораций, стартапам, бизнес-ангелам и экспертам венчурного рынка.
Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» проведет питч-сессию стартаповЮлиана Трегуб
В ходе демо-дня 14 стартапов будут презентовать свои питчи и расскажут о прохождении программы, совпавшей с периодом самоизоляции и серьезных мировых изменений.
Список стартапов:
- Ckassa Start — мобильное приложение для приема онлайн-оплаты с мгновенным подключением и без открытия расчётного счёта в банке;
- Native Robotics — готовые решения для гибкого управления промышленными роботами;
- Fun Editor — ПАК и облачное решение для автоматизированного создания персонализированного видеоконтента;
- UMA STYLE APP — умный цифровой стилист, доступный 24/7 в вашем смартфоне;
- OmniTech — высокотехнологичное решение wi-fi&bluetooth аналитики на базе IoT-платформы по обработке и доставке неструктурированных потоковых данных;
- SDA Labs — мартектплейс R&D продуктов и услуг в области Life Science;
- Adapty — сервис для аналитики и роста количества мобильных inn-арр подписок;
- Углехим — производство нанореагентов для буровых растворов при строительстве нефтяных и газовых скважин;
- Light Delights — производство полезных десертов;
- Yoused — сервис перепродажи б/у вещей, который берет все процессы на себя;
- UR-LI — экспертная юридическая AI-система, которая помогает предпринимателям решать проблемы с долгами и рисками;
- АБВ — метаплатформа для управления бизнесом;
- Riskover.ru — экспертная система, помогающая решать юридические вопросы;
- Sota Health — сервис для мониторинга и управления здоровьем.
Demo Day будет транслироваться на YouTube-канале. Необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы получить ссылку.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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