Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» проведет питч-сессию стартапов

16 июня пройдет онлайн Demo Day акселерационной программы для стартапов МФТИ «Физтех.Старт». Событие будет интересно представителям корпораций, стартапам, бизнес-ангелам и экспертам венчурного рынка.

В ходе демо-дня 14 стартапов будут презентовать свои питчи и расскажут о прохождении программы, совпавшей с периодом самоизоляции и серьезных мировых изменений.

Список стартапов:

Ckassa Start — мобильное приложение для приема онлайн-оплаты с мгновенным подключением и без открытия расчётного счёта в банке;

Native Robotics — готовые решения для гибкого управления промышленными роботами;

Fun Editor — ПАК и облачное решение для автоматизированного создания персонализированного видеоконтента;

UMA STYLE APP — умный цифровой стилист, доступный 24/7 в вашем смартфоне;

OmniTech — высокотехнологичное решение wi-fi&bluetooth аналитики на базе IoT-платформы по обработке и доставке неструктурированных потоковых данных;

SDA Labs — мартектплейс R&D продуктов и услуг в области Life Science;

Adapty — сервис для аналитики и роста количества мобильных inn-арр подписок;

Углехим — производство нанореагентов для буровых растворов при строительстве нефтяных и газовых скважин;

Light Delights — производство полезных десертов;

Yoused — сервис перепродажи б/у вещей, который берет все процессы на себя;

UR-LI — экспертная юридическая AI-система, которая помогает предпринимателям решать проблемы с долгами и рисками;

АБВ — метаплатформа для управления бизнесом;

Riskover.ru — экспертная система, помогающая решать юридические вопросы;

Sota Health — сервис для мониторинга и управления здоровьем.

Demo Day будет транслироваться на YouTube-канале. Необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы получить ссылку.