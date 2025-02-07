Microsoft интегрировала в браузер Edge ИИ-блокировщик лжеантивирусов

В браузере Microsoft Edge появился блокировщик лжеантивирусов (scareware) на основе искусственного интеллекта, который использует компьютерное зрение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.

Scareware используют агрессивные веб-страницы для убеждения жертвы в том, что ее система заражена вредоносным ПО. Мошенники склоняют пользователя к тому, чтобы он позвонил по телефону «техподдержки» для устранения проблемы, но на самом деле пытаются получить доступ к его компьютеру, рассказали в Microsoft.

Новый инструмент поможет, если scareware попытается открыть веб-страницу в полноэкранном режиме, пояснили в компании: «Когда блокировщик обнаружит подозрительную страницу, Edge вернет пользователю управление, выйдя из полноэкранного режима, остановит агрессивное воспроизведение звуков, предупредит пользователя и покажет миниатюру страницы, которую он только что просматривал».

В Microsoft отметили, что блокировщик использует компьютерное зрение, чтобы сравнивать полноэкранные страницы с примерами вредоносных, которые компания получила от сообщества по борьбе с мошенничеством.

Кроме того, с помощью инструмента можно сообщить о вредоносном сайте — если пользователь отправит снимок экрана и другие диагностические данные Microsoft, то поможет софту Defender SmartScreen выявлять подобные страницы на других компьютерах.

ИИ-блокировщик доступен в предварительной версии Microsoft Edge. Включить функцию можно в настройках приватности браузера.

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