Microsoft интегрировала в браузер Edge ИИ-блокировщик лжеантивирусов
В браузере Microsoft Edge появился блокировщик лжеантивирусов (scareware) на основе искусственного интеллекта, который использует компьютерное зрение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.
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Scareware используют агрессивные веб-страницы для убеждения жертвы в том, что ее система заражена вредоносным ПО. Мошенники склоняют пользователя к тому, чтобы он позвонил по телефону «техподдержки» для устранения проблемы, но на самом деле пытаются получить доступ к его компьютеру, рассказали в Microsoft.
Новый инструмент поможет, если scareware попытается открыть веб-страницу в полноэкранном режиме, пояснили в компании: «Когда блокировщик обнаружит подозрительную страницу, Edge вернет пользователю управление, выйдя из полноэкранного режима, остановит агрессивное воспроизведение звуков, предупредит пользователя и покажет миниатюру страницы, которую он только что просматривал».
В Microsoft отметили, что блокировщик использует компьютерное зрение, чтобы сравнивать полноэкранные страницы с примерами вредоносных, которые компания получила от сообщества по борьбе с мошенничеством.
Кроме того, с помощью инструмента можно сообщить о вредоносном сайте — если пользователь отправит снимок экрана и другие диагностические данные Microsoft, то поможет софту Defender SmartScreen выявлять подобные страницы на других компьютерах.
ИИ-блокировщик доступен в предварительной версии Microsoft Edge. Включить функцию можно в настройках приватности браузера.
Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM
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