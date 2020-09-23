Новая инициатива Microsoft позволит выявлять вирус до массового распространения болезни

На ежегодной конференции Ignite 2020 Microsoft представила свои разработки системы Microsoft Premonition. Она позволит выявлять потенциально патогенные микроорганизмы до того, как они вызовут массовые вспышки болезней. Также компания анонсировала ряд других технологий и сервисов для бизнеса и инноваций.

Технология Microsoft Premonition включает в себя роботизированную платформу для мониторинга и интеллектуального отбора проб носителей заболеваний, например комаров. Также в систему внедрены облачные технологии для анализа генетических материалов на предмет известных и новых биологических угроз.

По заявлению компании, в ближайшие недели доступ к технологии будет расширен для большего количества партнеров в рамках программы раннего доступа.

Развитие проекта будет проходить в рамках сотрудничества с научными организациями: Университетом Джона Хопкинса, Институтом метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета и другими.

По данным Microsoft, запланировано расширение партнерства с компанией Bayer для более глубокого анализа специфики трансмиссивных болезней, возбудители которых передаются насекомыми.

В рамках конференции компания показала лабораторию Premonition Proving Ground в кампусе штаб-квартиры Microsoft в городе Редмонт штата Вашингтон. Там исследователи оценивают конструкции роботов, обучают модели ИИ и собирают большие данные о видах комаров, передающих заболевания.

Также компания представила обновления для своего решения по проведению онлайн-совещаний Microsoft Teams.

Настраиваемая компоновка вида в режиме Dynamic view, которая позволит докладчикам настраивать отображение контента участникам собрания. Например, функция позволит выступать на фоне собственной презентации. Она станет доступна позже в этом году.

в режиме Dynamic view, которая позволит докладчикам настраивать отображение контента участникам собрания. Например, функция позволит выступать на фоне собственной презентации. Она станет доступна позже в этом году. Новые настраиваемые фоны совместного режима онлайн-встреч Together mode. Они включают аудитории, переговорные комнаты и кофейню и будут доступны до конца года.

Переговорные комнаты, с помощью которых организаторы встреч смогут делить участников на небольшие группы для проведения отдельных онлайн-сессий. Докладчики смогут переходить из одной виртуальной комнаты в другую, делать объявления для всех комнат и собирать всех участников на основной встрече. Опция появится в Teams в следующем месяце.

Автоматически создаваемые материалы собрания: запись встречи и транскрипт, сообщения из чата, файлы, которыми делились участники и другие. Записи встреч будут автоматически сохраняться в качестве файлов Microsoft SharePoint, а материалы встреч будут доступны в календаре Outlook.

Увеличенное количество участников онлайн-совещаний. В конце этого года будет возможно одновременно подключить к собранию до 1 тысячи участников, которым будет доступен полный набор функций и до 20 тысяч участников — в режиме просмотра.

Кроме того, компания анонсировала сервис, позволяющий использовать возможности космических спутников, Azure Orbital. Он подойдет заказчикам, создающим инновации на базе массивов спутниковых данных. Сервис дает доступ к глобальным волоконно-оптическим сетям с низкой задержкой и облачным сервисам. Сервис доступен в режиме закрытого тестирования.

Наконец, новый сервис Azure Object Anchors позволит разработчикам автоматически распознавать и отслеживать объекты физического мира. Компания открыла доступ к технологии 3D ToF, которая позволит разрабатывать 3D-камеры и связанные с ними решений для коммерческих целей.

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