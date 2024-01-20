В ответ на атаку российских хакеров Microsoft ускорит внедрение новейших систем безопасности

Компания Microsoft выступила с заявлением о своих действиях в ответ на взлом корпоративной почты 12 января хакерской группировкой Midnight Blizzard, известной также как Nobelium и «спонсируемой российским государством». Инцидент, по мнению корпорации, доказал необходимость применения новейших инструментов безопасности «к устаревшим системам и внутренним бизнес-процессам», «учитывая реальность угроз от субъектов, которые получают ресурсы и финансируются национальными властями».
Внутреннее исследование показало, что преступные действия велись с конца ноября 2023 года. Хакеры использовали пароль устаревшей «непроизводственной учетной записи», чтобы через нее получить доступ к корпоративной почте.
В итоге была скопирована переписка ряда руководящих сотрудников, а также юристов и специалистов по кибербезопасности. При этом в Microsoft уточняют, что доступ был получен «к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты».
Клиентов и их данных взлом никак не коснулся. Известно также, что мошенники «изначально нацеливались на учетные записи электронной почты для получения информации, относящейся к самой Midnight Blizzard».
В рамках анонсированной в конце 2023 года Инициативе по обеспечению безопасного будущего (Secure Future Initiative — SFI), компания намерена усовершенствовать системы безопасности, используя в том числе наработки ИИ и новаторские инженерные решения.
Произошедшее вынуждает Microsoft изменить баланс между обеспечением безопасности и бизнес-рисками и решиться на внедрение новейших технологий быстрее, чем планировалось:
«Традиционного расчета больше недостаточно. Мы немедленно примем меры по применению наших новых стандартов безопасности к устаревшим системам и внутренним бизнес-процессам, даже если эти изменения могут привести к сбоям в существующих бизнес-процессах».
Фото на обложке: Unsplash
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