Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В ответ на атаку российских хакеров Microsoft ускорит внедрение новейших систем безопасности

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Microsoft выступила с заявлением о своих действиях в ответ на взлом корпоративной почты 12 января хакерской группировкой Midnight Blizzard, известной также как Nobelium и «спонсируемой российским государством». Инцидент, по мнению корпорации, доказал необходимость применения новейших инструментов безопасности «к устаревшим системам и внутренним бизнес-процессам», «учитывая реальность угроз от субъектов, которые получают ресурсы и финансируются национальными властями».

В ответ на атаку российских хакеров Microsoft ускорит внедрение новейших систем безопасности

Внутреннее исследование показало, что преступные действия велись с конца ноября 2023 года. Хакеры использовали пароль устаревшей «непроизводственной учетной записи», чтобы через нее получить доступ к корпоративной почте.

В итоге была скопирована переписка ряда руководящих сотрудников, а также юристов и специалистов по кибербезопасности. При этом в Microsoft уточняют, что доступ был получен «к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты».

Клиентов и их данных взлом никак не коснулся. Известно также, что мошенники «изначально нацеливались на учетные записи электронной почты для получения информации, относящейся к самой Midnight Blizzard». 

В рамках анонсированной в конце 2023 года Инициативе по обеспечению безопасного будущего (Secure Future Initiative — SFI), компания намерена усовершенствовать системы безопасности, используя в том числе наработки ИИ и новаторские инженерные решения.

Произошедшее вынуждает Microsoft изменить баланс между обеспечением безопасности и бизнес-рисками и решиться на внедрение новейших технологий быстрее, чем планировалось:

«Традиционного расчета больше недостаточно. Мы немедленно примем меры по применению наших новых стандартов безопасности к устаревшим системам и внутренним бизнес-процессам, даже если эти изменения могут привести к сбоям в существующих бизнес-процессах».

Фото на обложке: Unsplash

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рекорд S&P 500, опасения Microsoft, план по запуску беспилотного поезда РЖД: главное для бизнеса 20 января
  2. 2 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  3. 3 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  4. 4 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
  5. 5 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 января 2024

HealthCare Lab Challenge 2024

25 января 2024

Академия инноваторов

26 января 2024

Бизнес уикенд. Старт

Все ВОЗМОЖНОСТИ