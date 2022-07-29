Бизнес сможет получить килограммы бесплатной доставки груза за мили S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines запустила проект «Весомые мили» для поддержки российского бизнеса. Пассажиры смогут поделиться своими милями с предпринимателями, а авикомпания конвертирует их в бесплатные килограммы для перевозки грузов с помощью S7 Logistics. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
Каждые 500 миль конвертируют в один килограмм бесплатного груза для компаний-участников. Все собранные мили и их эквивалент в килограммах отображаются на специальном счетчике, данные обновляются в режиме реального времени.
По итогам акции S7 Airlines удвоит бесплатные килограммы и распределит их поровну между всеми компаниями. Воспользоваться килограммами для перевозки можно до конца 2022 года.
Чтобы получить килограммы для доставки бизнесу нужно заполнить анкету и пройти верификацию. Информацию о компании разместят на странице проекта, по его окончании мили можно будет использовать с помощью S7 Logistics.
Фото на обложке: fifg /
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