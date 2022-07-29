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Бизнес сможет получить килограммы бесплатной доставки груза за мили S7 Airlines

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Авиакомпания S7 Airlines запустила проект «Весомые мили» для поддержки российского бизнеса. Пассажиры смогут поделиться своими милями с предпринимателями, а авикомпания конвертирует их в бесплатные килограммы для перевозки грузов с помощью S7 Logistics. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Бизнес сможет получить килограммы бесплатной доставки груза за мили S7 Airlines

Каждые 500 миль конвертируют в один килограмм бесплатного груза для компаний-участников. Все собранные мили и их эквивалент в килограммах отображаются на специальном счетчике, данные обновляются в режиме реального времени. 

По итогам акции S7 Airlines удвоит бесплатные килограммы и распределит их поровну между всеми компаниями. Воспользоваться килограммами для перевозки можно до конца 2022 года.

Чтобы получить килограммы для доставки бизнесу нужно заполнить анкету и пройти верификацию. Информацию о компании разместят на странице проекта, по его окончании мили можно будет использовать с помощью S7 Logistics.

Фото на обложке: fifg / Shutterstock

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