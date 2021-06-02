В Минэкономразвития заявили о неэффективности прямого финансирования для открытия бизнеса

Минэкономразвития решило отказаться от прямого распределения средств, заявила в интервью ТАСС замглавы министерства Татьяна Илюшникова.

Такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела. Потому что желание открыть бизнес так или иначе возникает из опыта, усвоенных уроков, полученных компетенций, а когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, — это не работает.

Илюшникова добавила, что около 50% представителей малого и среднего бизнеса «имеют запрос на соответствующие компетенции». При этом замминистра уточнила, что речь идёт не о классическом образовании, а о «скиллах в тех или иных сферах».

Меры поддержки в том числе будут ориентированы на развитие и прокачку этих выпадающих компетенций или их замещение в государственной инфраструктуре.

Также Илюшникова заявила, что одни навыки предпринимателям дадут во время обучения, другие же предлагаются в виде услуг в центрах «Мой бизнес», которые есть во всех регионах РФ. В их числе — работы в сфере регистрации и участия в государственных торгах и закупках, размещения в маркетплейсах, а также сертификации, стандартизации и патентования. Перечень самых востребованных сервисов будет расширяться, добавила чиновница.

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