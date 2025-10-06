Рынок новостроек Москвы обновил минимум продаж за 12 лет

В третьем квартале 2025 года в Москве начались продажи всего семи новых жилых комплексов, подсчитали аналитики компании «Метриум». Это минимальный показатель за последние 12 лет. Темпы вывода новостроек на рынок снизились на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда стартовали 12 проектов, и более чем наполовину — относительно 2022 года.

Девелоперы притормозили новые старты

Из семи запущенных комплексов в третьем квартале 2025 года в Москве по два пришлись на массовый и бизнес-сегменты, один проект относится к премиум-классу, ещё два — к делюкс. При этом в Новой Москве не стартовал ни один новый жилой объект. Всего за девять месяцев 2025 года в исторических границах столицы продажи начались в 22 комплексах, а за пределами — лишь в двух.

В комфорт-классе девелопер ПИК вывел на рынок два проекта — «Онежский вал» и «Квартал Мит». Это меньше прошлогоднего результата (три старта) и в несколько раз ниже уровня 2022 года, когда на рынок вышло шесть аналогичных новостроек.

Бизнес-класс теряет динамику

В бизнес-сегменте продажи открылись в двух проектах: MyPriority Нижегородская от ГК «Гранель» и Level Войковская от Level Group. Это заметно меньше, чем в прошлом году (пять стартов). Для сравнения, в 2023-м и 2022-м на рынок выходило по шесть комплексов.

При этом проект STONE Rise от девелопера STONE перешёл от этапа бронирования к полноценным продажам. В августе он стал лидером по числу заключённых договоров долевого участия — 172 сделки за месяц.

Директор коммерческого управления STONE Кристина Недря отметила, что проекты бизнес-класса второй год подряд лидируют по числу стартов. По её словам, этот сегмент стал «золотой серединой» для покупателей: сочетает умеренные цены, эргономичные планировки и развитую инфраструктуру. Особенно популярны комплексы класса бизнес+, которые предлагают премиальные характеристики по стоимости бизнес-сегмента.

Премиальный сегмент растёт в высоту

В премиум-классе за квартал появился только один новый объект — ONE от девелопера MR, что соответствует уровню прошлых лет. Этот проект стал новым лидером по высоте среди жилых небоскрёбов «Москва-Сити» — его башня достигнет 379 метров, что делает её самым высоким строящимся жилым зданием в России.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора MR Артур Кулешов сообщил, что спрос на премиальные новостройки за последние пять лет увеличился в 5,2 раза, а средняя цена квадратного метра в сегменте выросла на 40%. По его словам, покупатели всё чаще выбирают высотные комплексы формата pocket city, где инфраструктура — от парков до кафе — сосредоточена внутри здания.

Делюкс сохраняет позиции

В сегменте делюкс стартовали два проекта — «Дом Соболева» и Clos 17 (оба от MR). Это тот же результат, что и в 2024 году, но вдвое меньше уровня 2023 года.

Рынок ждет сигналов от ЦБ

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что рынок жилой недвижимости восстанавливается постепенно. Он отметил, что на фоне смягчения политики Центробанка наблюдается оживление, однако условий для массового запуска новых проектов пока нет. По словам эксперта, девелоперы выжидают улучшения условий кредитования, и, вероятно, в четвертом квартале рынок станет активнее — компании начнут выводить новые комплексы, чтобы удовлетворить отложенный спрос.

Контекст

Аналитики отмечают, что в условиях высокой ключевой ставки и осторожности девелоперов предложение на рынке сокращается. Однако говорить о дефиците пока рано: многие застройщики придерживают проекты, рассчитывая на улучшение финансовых условий к концу года. Наиболее устойчивым сегментом остаётся бизнес-класс, тогда как массовое жильё и новостройки Новой Москвы теряют динамику.

Фото: RomanBabakin / Getty Images