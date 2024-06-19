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Минпромторг планирует «подружить» торговлю и производителей российских товаров через господдержку

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Минпромторг нашел подрядчика, который поможет в разработке комплекса мер по стимулированию взаимодействия торговли и производителей с последующей господдержкой подобной кооперации. Это позволит нивелировать риски, которые мешают развитию предприятий легкой, электронной, химической и других отраслей, считают в министерстве.

Минпромторг планирует «подружить» торговлю и производителей российских товаров через господдержку
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Минпромторг РФ собирается заключить контракт с АО «Оптконсалт» на оказание услуг по экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации комплекса мер стимулирования производства потребительских непродовольственных товаров с привлечением розничных торговых сетей. Стоимость контракта — около 7,8 млн рублей, срок исполнения — до 15 декабря 2024 года.

Как пояснили RB.RU в Минпромторге, российский потребительский рынок нуждается в насыщении товарами отечественного производства, о чем свидетельствуют и результаты опроса ВЦИОМ. Больше половины опрошенных россиян хотят, чтобы ассортимент отечественных товаров увеличивался. В ведомстве готовы оказать господдержку производителям и торговли, если итогом станет выход на рынок востребованных непродовольственных товаров.

«Мы считаем необходимым активно вовлекать розничные торговые сети в процессы стимулирования производства таких товаров», — заявили RB.RU в министерстве. Ожидается, что производители и торговля, в том числе электронная, будут сотрудничать при планировании производства и сбыта продукции.

В Минпромторге назвали риски, которые мешают развитию предприятий легкой, электронной, химической и других отраслей промышленности. Среди них проблемы в планировании производства и сбыта продукции при отсутствии долгосрочных экономических связей с организациями торговли, недостаточная конкурентоспособность продукции по сравнению с товарами, произведенными в Китае, Турции и других дружественных странах, высокая стоимость кредитных ресурсов, отставание технологий, проблемы с сырьем, комплектующими к оборудованию из санкционных стран.

«Именно для решения указанных проблем и стимулирования производства потребительских товаров требуется реализация государственных мер поддержки производителей, в том числе через механизмы их взаимодействия с торговлей», — добавили в ведомстве Антона Алиханова.

АО «Оптконсалт» по заказу Минпромторга проведет аналитическую работу. По итогам будут разработаны предложения по развитию эффективных механизмов взаимодействия розничных торговых сетей с производителями в целях стимулирования выпуска потребительских товаров. Еще один пул предложений затронет формирование мер государственной поддержки производства, оптовой и розничной торговли отдельными видами потребительских товаров.

Готовые предложения будут вынесены на экспертное обсуждение. После прохождения всех необходимых процедур планируется внести изменения в законодательство «по вопросам развития производства и системы дистрибуции потребительских товаров в Российской Федерации», добавили в министерстве.

В Минпромторге подчеркнули, что исполнитель, с которым заключается государственный контракт, обязан иметь соответствующую квалификацию и компетенцию, а результаты оказания исполнителем услуг должны носить конкретный характер и иметь прикладное применение.

Фото на обложке: sirkhairulumam / Shutterstock

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