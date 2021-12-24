Абонентская база мобильных операторов вернулась к допандемийному уровню

В 2021 году абонентская база мобильных операторов в России почти восстановилась до уровня 2019 году. За год число активных SIM-карты увеличилось до 259 млн абонентов.

В абсолютном выражении, по данным аналитиков, база приросла на 8 млн подключений, что стало самым высоким показателем за последние пять лет, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «ТМТ Консалтинг».

Мобильная абонентская база МТС в третьем квартале выросла год к году до 79,7 млн. В «МегаФоне» сказали, что по итогам третьего квартала абонентская база увеличилась до 74,2 млн подключений. В «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.

В «ТМТ Консалтинг» считают, что в следующем году рост рынка мобильной связи сохранится за счет продолжения возвращения абонентов. Но на динамике может отрицательно сказаться требование закона о борьбе с серыми SIM-картами. Согласно закону, все корпоративные абоненты должны зарегистрировать SIM-карты на портале «Госуслуги». В противном случае операторы с 1 декабря должны отключить их от оказания услуг до момента регистрации.

Перед отключением операторы несколько раз предупреждают абонента о том, что необходимо зарегистрироваться. По данным источников издания, за прошедший месяц было отключено в общей сложности 2,5 млн абонентов, что составляет менее 1% SIM-карт в стране.

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