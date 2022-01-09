Мобильное приложение Сбербанка в Казахстане заработало без интернета

Сервисы мобильного приложения Сбербанка на территории Казахстана функционируют без доступа в интернет, а жители освобождены от уплаты штрафов и пеней по кредитам до конца месяца. Об этом RB.RU сообщили в Сбербанке.
Банкоматы «Сбера» пока не функционируют в Алматы и Алматинской области, их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации. В других регионах Казахстана банкоматы функционируют в штатном режиме в отделениях головных офисов филиалов банка.
«Восстановление работы мобильного приложения произошло при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Национального банка Республики Казахстан», — отметили в Сбербанке.
Сбербанк отменил штрафы и пени по кредитам юридических и физических лиц в Казахстане до конца января 2022 года.
С 5 января из-за протестов, связанных с двукратным ростом цен на на газ, переросших в беспорядки, в Казахстане отключили интернет, в результате перестала работать безналичная оплата, а жители массово сняли деньги в банкоматах. Жители пожаловались, что не могут покупать продукты, а сервисы доставки прекратили работу.
Также полностью оказалась заблокирована работа по картам и через мобильные приложения. Гипермаркет Metro в Алматы принял решение временно приостановить работу из соображений безопасности, передало агентство ORDA со ссылкой на Минторговли Казахстана.
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Фото на обложке: Unsplash
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