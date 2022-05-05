Российские власти заказали создание IT-системы по моделированию экономики

Министерство экономического развития хочет создать единую цифровую платформу «Экономика», которая будет способна мониторить, моделировать и делать прогнозы по социально-экономическому развитию России.
Ведомство разместило документы на портале госзакупок, внимание на них обратил РБК. Система будет стоить почти 270 млн рублей и должна запуститься в 2023 году.
Пользоваться платформой будут сотрудники министерства и других органов власти, а также юрлица и частные лица. В системе обещают предусмотреть «публичную часть», где будут представлены данные о состоянии отраслей экономики и социально-экономические показатели.
ГИС «Экономика», согласно документам, будет состоять из нескольких подсистем с различным функционалом и предназначением.
Что туда войдет:
- подсистема «Пульс отрасли» — будет оперативно анализировать состояния отраслей экономики, в том числе в разрезе регионов. Этот мониторинг должен помочь находить административные барьеры, которые мешают развитию каждой отрасли, а также оценивать меры поддержки;
- подсистема «Цифровая библиотека» — систематизированное хранение информационно-аналитических материалов,которые разрабатывают сотрудники Минэкономразвития;
- подсистема государственной поддержки инновационной деятельности. Будет создана единая информационная среда, где будут собирать и анализировать данные о технологических предпринимателях, котоыре получили господдержку;
- подсистема аналитики и моделирования.
Фото на обложке: Unsplash
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