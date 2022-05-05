Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские власти заказали создание IT-системы по моделированию экономики

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Министерство экономического развития хочет создать единую цифровую платформу «Экономика», которая будет способна мониторить, моделировать и делать прогнозы по социально-экономическому развитию России.

Российские власти заказали создание IT-системы по моделированию экономики

Ведомство разместило документы на портале госзакупок, внимание на них обратил РБК. Система будет стоить почти 270 млн рублей и должна запуститься в 2023 году.

Пользоваться платформой будут сотрудники министерства и других органов власти, а также юрлица и частные лица. В системе обещают предусмотреть «публичную часть», где будут представлены данные о состоянии отраслей экономики и социально-экономические показатели.

ГИС «Экономика», согласно документам, будет состоять из нескольких подсистем с различным функционалом и предназначением.

Что туда войдет:

  • подсистема «Пульс отрасли» — будет оперативно анализировать состояния отраслей экономики, в том числе в разрезе регионов. Этот мониторинг должен помочь находить административные барьеры, которые мешают развитию каждой отрасли, а также оценивать меры поддержки;
  • подсистема «Цифровая библиотека» — систематизированное хранение информационно-аналитических материалов,которые разрабатывают сотрудники Минэкономразвития;
  • подсистема государственной поддержки инновационной деятельности. Будет создана единая информационная среда, где будут собирать и анализировать данные о технологических предпринимателях, котоыре получили господдержку;
  • подсистема аналитики и моделирования.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Гостиницы на российских курортах снизили цены до 45%
  2. 2 Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 мая
  3. 3 Правительство распространит поддержку системообразующих предприятий на весь крупный бизнес
  4. 4 Ритейлеры смогут покупать иностранные сети без лимита по доле рынка
  5. 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ