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Мосбиржа начала торги паями первого биржевого фонда на долгосрочные облигации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа начала торги паями первого биржевого фонда на долгосрочные облигации. В состав фонда входят ОФЗ со средней доходностью к погашению 13,3% и сроком на 14 лет. Облигационные фонды позволяют инвесторам не тратить время на составление диверсифицированного портфеля, отметили в Мосбирже.

Мосбиржа начала торги паями первого биржевого фонда на долгосрочные облигации

На Московской бирже начались торги паями первого биржевого инвестиционного фонда на долгосрочные облигации. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Фонд представлен под тикером SBLB, находится под управлением компании «Первая». На момент формирования фонда один пай стоил десять рублей, минимальная покупка – один пай.

«Облигационные фонды позволяют инвесторам не тратить время на составление диверсифицированного портфеля», – отметил управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин. 

В состав фонда входят облигации федерального займа со средней доходностью к погашению 13,3% и сроком на 14 лет. 

Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy / Shutterstock

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