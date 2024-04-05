Мосбиржа начала торги паями первого биржевого фонда на долгосрочные облигации. В состав фонда входят ОФЗ со средней доходностью к погашению 13,3% и сроком на 14 лет. Облигационные фонды позволяют инвесторам не тратить время на составление диверсифицированного портфеля, отметили в Мосбирже.
На Московской бирже начались торги паями первого биржевого инвестиционного фонда на долгосрочные облигации. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Фонд представлен под тикером SBLB, находится под управлением компании «Первая». На момент формирования фонда один пай стоил десять рублей, минимальная покупка – один пай.
«Облигационные фонды позволяют инвесторам не тратить время на составление диверсифицированного портфеля», – отметил управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин.
В состав фонда входят облигации федерального займа со средней доходностью к погашению 13,3% и сроком на 14 лет.
Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy /
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