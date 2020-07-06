Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Жители России смогут получить деньги за поиск нелегальных товаров

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) предложил россиянам заработать деньги за поиск нелегальных товаров в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина.

Жители России смогут получить деньги за поиск нелегальных товаров

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви. Также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции.

Товары маркируются с помощью цифрового кода Data Matrix. Он выглядит как квадрат с белыми и черными квадратиками внутри. Маркировка содержит данные о производителе и движении товара от завода до магазина, аптеки или больницы. Ее обязаны наносить на упаковку производители и импортеры.

Сообщается, что маркировка была введена с целью защиты населения от фальсифицированной продукции. Кроме того, жители России смогут самостоятельно проверять легальность товаров с помощью мобильного приложения «Честный знак». В приложении можно оставить официальную жалобу. Также в нем предусмотрена возможность заработать деньги.

«Сейчас идет акция, по которой те, кто лучше всех выполнит определенные действия, смогут заработать призовой фонд — около полумиллиона рублей», — рассказал Дубин.

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что приложение уже скачали порядка 1 млн человек.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июля 2020

Энергия

06 июля 2020

Skorost’ Ventures Start

12 июля 2020

Стартап-кафе Grill

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма