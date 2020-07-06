Жители России смогут получить деньги за поиск нелегальных товаров

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) предложил россиянам заработать деньги за поиск нелегальных товаров в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви. Также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции.

Товары маркируются с помощью цифрового кода Data Matrix. Он выглядит как квадрат с белыми и черными квадратиками внутри. Маркировка содержит данные о производителе и движении товара от завода до магазина, аптеки или больницы. Ее обязаны наносить на упаковку производители и импортеры.

Сообщается, что маркировка была введена с целью защиты населения от фальсифицированной продукции. Кроме того, жители России смогут самостоятельно проверять легальность товаров с помощью мобильного приложения «Честный знак». В приложении можно оставить официальную жалобу. Также в нем предусмотрена возможность заработать деньги.

«Сейчас идет акция, по которой те, кто лучше всех выполнит определенные действия, смогут заработать призовой фонд — около полумиллиона рублей», — рассказал Дубин.

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что приложение уже скачали порядка 1 млн человек.

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