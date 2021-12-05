Россияне определились с бюджетом на новогодние подарки — исследование

Согласно исследованию сайта по поиску работы SuperJob, жители России планируют в среднем потратить до 13 тысяч рублей на новогодние подарки друзьям и близким. Это больше, чем в прошлом году (11,8 тысяч), но меньше, чем до пандемии — в 2019 году россияне тратили 13,5 тысяч рублей на подарки.

Сильнее всех предсказуемо готовы потратиться жители Москвы — 17 тысяч рублей в среднем. Второе место в списке «самых щедрых регионов» занимают Хабаровск и Ростов-на-Дону — 15 тысяч.

Самые экономные бюджеты — в Новосибирске и Самаре, там готовы потратить не более 12,3 тысяч. Любопытно, что жители Уфы за год увеличили планируемые расходы сразу на 17% — с 11,4 до 13,3 тысяч.

Россияне с зарплатой до 30 тысяч готовы потратить на новогодние подарки треть своих ежемесячных доходов, а те, кто зарабатывает 80 тысяч и более, в среднем планируют выделить 17,8 тысяч на поздравления.

Женщины, как правило, экономнее подходят к выбору подарков и тратят на них в среднем по 10 тысяч, в то время как мужчины готовы купить подарки на 15,7 тысяч.

Две трети (66%) опрошенных собираются дарить что-то родственникам, одна треть (32%) — вторым половинкам. Каждый пятый (19%) респондент готовит подарки для друзей, а 12% россиян не забудут и про себя.

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