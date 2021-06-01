В России разработали первую монорельсовую систему для шахт и рудников

Российский разработчик и производитель электрооборудования ООО «Энергия Холдинг» в рамках выставки «Уголь России и Майнинг – 2021» представил пилотный образец новой монорельсовой транспортной системы для доставки грузов и пассажиров в шахты и рудники. На создание этого устройства предприятие получило льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП).
Монорельсовая транспортная система под торговой маркой EXC работает на литий-ионном аккумуляторе. В состав системы входит кабина машиниста, блок с автоматикой и системой управления, вагоны для пассажиров, контейнеры для сыпучих и строительных материалов, грузовые подъемники, рассказали RB.RU в ФРП.
В конце 2019 года Фонд развития промышленности выдал «Энергия Холдингу» льготный заём по программе «Комплектующие изделия» на сумму 132 млн рублей. Средства были направлены на разработку и организацию производства элементов транспортной системы. Бюджет проекта составил 177 млн рублей.
По данным «Энергия Холдинга», сейчас весь рынок монорельсовых транспортных электросистем в России принадлежит продукции зарубежных производителей. Компания же намерена занять 15-20% этого рынка, предлагая потребителям транспортные системы в 4-5 раз дешевле импортных аналогов.
Транспортная система является собственной разработкой компании. «Энергия Холдинг» особо подчёркивает, что все элементы изготовлены в России — уровень локализации составляет 100%.
Аккумулятор системы также является отечественной разработкой — в компании считают, что отказ от двигателя внутреннего сгорания сделает шахты более безопасными и уменьшит нагрузку на работу вентиляции.
Продукция будет задействована для доставки грузов и пассажиров. Покупателями транспортной системы, как рассчитывают в ФРП станут горнодобывающие компании России.
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Фото на обложке: Фонд развития промышленности.
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