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Владимир Путин поддержал предложение повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Президент поддержал предложение правительства о повышении ставки по льготной ипотеке. Ставку предлагается повысить с нынешних 7% до 12% с 1 апреля текущего года. Также предлагается повысить максимальный размер ипотечного кредита.

Владимир Путин поддержал предложение повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%

С предложением повысить ставку по льготной ипотеке с 1 апреля выступил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка», – заявил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что на данный момент ставка по льготной ипотеке составляет 7%.

Хуснуллин также предложил повысить максимальный размер ипотечного кредита: для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти – с 6 млн рублей до 12 млн рублей, для остальных регионов – с 3 млн рублей до 6 млн рублей.

Владимир Путин поддержал оба предложения вице-премьера.

Ключевая ставка Банка России на данный момент составляет 20%.

Фото на обложке: Gevorg Ghazaryan / Shutterstock

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