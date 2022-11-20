Московские компании увеличили производство мясных продуктов на 16,6%

В первые девять месяцев 2022 года московские предприятия выпустили на 16,6% больше мясных изделий, чем годом ранее. По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, Москва способна закрыть пищевые потребности москвичей и жителей соседних регионов.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Ефимов рассказал, что в столице работают свыше 200 предприятий пищевой промышленности. Объем поставок мясной продукции заказчикам увеличился с января по сентябрь 2022 года на 6% — до 89 млрд рублей.

Производство копченых колбасных изделий выросло в указанный период сразу на 26% и составило 106 тысяч тонн, мясных полуфабрикатов — на 5,4% (до 77 тысяч тонн).

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в качестве причины роста показателей назвал поддержку предпринимателей со стороны властей.

В рамках программы развития промышленного потенциала Москва выделит участки без проведения торгов на строительство десяти предприятий по производству мясных и кондитерских изделий, макарон, хлебобулочной продукции, специй и трав.

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