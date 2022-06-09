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«Яндекс.Аренда» определила квартиры, которые быстрее всего сдаются в Москве

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Аренда» назвала районы в Москвы, где быстрее всего сдаются квартиры. Исследование сервиса показало, что проще всего сдать квартиру в аренду в Северном Орехово-Борисово, Северном Тушине, Перове и Ясеневе.

«Яндекс.Аренда» определила квартиры, которые быстрее всего сдаются в Москве

Около 70% квартир в Северном Орехово-Борисово сдается за четыре дня. При этом средняя цена самых востребованных квартир составляет 44,5 тыс. рублей.

Сдать квартиру в Северном Тушине, Перове и Ясеневе можно почти за такое же время — до 67% арендного жилья находят претендентов за пять дней. Привлекательная стоимость для арендаторов — от 40 тыс. рублей. Квартиры, цена которых выше средней на 10%, ищут арендаторов уже больше семи дней.

65% квартир в районах Южное Тушино, Ясенево, Коньково, Войковском, Бабушкинском и Южнопортовом сдаются за 5–6 дней. Средняя цена самых востребованных квартир — 46 тыс. рублей. Повышение цены даже на 4–9% средней стоимости увеличивает срок поиска жильцов до семи дней и больше.

10 районов Москвы, где быстрее всего сдаются квартиры:

  1. Орехово-Борисово Северное — 44,5 тыс. рублей (средняя цена самых быстро сдаваемых квартир);
  2. Северное Тушино — 41,5 тыс. рублей;
  3. Перово — 40 тыс. рублей;
  4. Ясенево — 44 тыс.рублей;
  5. Войковский район — 55 тыс. рублей;
  6. Южнопортовый район — 55 тыс. рублей;
  7. Новогиреево — 40 тыс. рублей;
  8. Бабушкинский район — 40 тыс. рублей;
  9. Южное Тушино — 42 тыс. рублей;
  10. Коньково — 48 тыс. рублей.

Медленнее всего сдаются квартиры в центре — Якиманка, Арбат, Пресненский, Басманный и Тверской районы. Средняя цена аренды здесь составляет от 90 тыс. рублей.

Быстрее можно сдать студию (средней стоимостью 44 тыс. рублей) и однокомнатную квартиру (41 тыс. рублей). В топе самых быстро сдаваемых квартир — жилье со свежим косметическим ремонтом, наличием мебели, стиральной машины и холодильника.

Фото на обложке: Unsplash

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