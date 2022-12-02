Половина россиян назвала Москву лучшим регионом для шопинг-туризма

Москва стала лучшим регионом России для шопинг-туризма, показал опрос. Свое мнение респонденты обосновали доступностью в столице импортных товаров и их многообразия.
Москва и Московская область стали лучшими регионами России для шопинг-туризма, показал опрос «Работы.ру», в котором участвовали 5 тысяч россиян.
За столицу свой голос отдали 52% респондентов, Петербург занял в опросе второе место с 29% голосов. Тройку замкнул Краснодарский край – за него проголосовали 12% участников опроса.
В Москве и Петербурге респонденты больше всего ценят доступность импортных товаров и их многообразие. Одним из главных факторов, почему лучшим регионом для шопинг-туризма является Краснодарский край, россияне назвали низкие цены на товары – этим обосновали свой выбор 29% респондентов.
Каждый шестой участник опроса выезжал в другой регион ради шопинга, а треть респондентов признались, что шопинг помогает им отвлечься.
Фото на обложке: Kirill Neiezhmakov /
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