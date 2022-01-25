В Москве появилась возможность подать онлайн-заявку на открытие летнего кафе

Услуга по включению летних кафе в городскую схему размещения теперь будет доступна онлайн, сообщается на сайте мэра Москвы Срок ее предоставления уменьшат с 30 до 23 дней.

С 1 февраля 2022 года электронной услугой можно будет воспользоваться на портале mos.ru. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. При этом срок рассмотрения заявок уменьшился до 23 дней.

Возможность подачи документов на бумажном виде сохранится. Выданные разрешения по-прежнему будут действовать бессрочно.

На сегодняшний день, по данным правительства Москвы, в городскую схему размещения включено около 3,4 тыс. летних веранд. По сравнению с 2011 годом количество летних кафе в Москве выросло более чем в 2,5 раза (в 2011 году их было 1,3 тыс.).

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!