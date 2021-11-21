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Россияне считают работу медика самой благородной профессией — исследование

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Рекрутинговый сервис SuperJob спросил у россиян, какую профессию они считают самой благородной в наше время. Каждый четвертый опрошенный в качестве ответа назвал труд врачей и медицинских сестер.

Россияне считают работу медика самой благородной профессией — исследование

При этом женщины давали подобный ответ почти в два раза чаще, чем мужчины — 32% против 17%. 

Второе место в списке самых уважаемых профессий заняли педагоги — 14%. В 2021 году за них проголосовали на 4% респондентов больше, чем в 2020-м.

Для 8% опрошенных самой благородной профессией стала одна из рабочих специальностей. При этом в пользу рабочих высказалось лишь 3% женщин, но сразу 13% мужчин.

Следующими по уровню «благородности» стали пожарные и спасатели (3%), военнослужащие, инженеры, волонтеры, а также дворники — в их пользу проголосовали по 2% респондентов.

Примечательно, что ровно год назад в подобном исследовании SuperJob 4% россиян посчитали самой уважаемой работу курьера. На второй год пандемии к профессии курьера жители России привыкли больше, и в свежем опросе доставщики наравне с пилотами и водителями, юристами, продавцами, охранниками, библиотекарями, кинологами, священниками и социальными работниками составили 20% от общего числа ответов.

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов России.

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Фото: Unsplash

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