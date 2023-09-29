Лидер в сегменте аналитики и автоматизации продаж на маркетплейсах по версии AdIndex сервис MPSTATS выпустил бесплатный плагин, который раскрывает «внутреннюю кухню» продаж по каждому товару на Wildberries и Ozon прямо на сайте площадки. С MPSTATS торговля на маркетплейсах стала еще прозрачнее.

MPSTATS выпустил бесплатный плагин для просмотра аналитики по любому товару на маркетплейсах