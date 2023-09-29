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MPSTATS выпустил бесплатный плагин для просмотра аналитики по любому товару на маркетплейсах

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Лидер в сегменте аналитики и автоматизации продаж на маркетплейсах по версии AdIndex сервис MPSTATS выпустил бесплатный плагин, который раскрывает «внутреннюю кухню» продаж по каждому товару на Wildberries и Ozon прямо на сайте площадки. С MPSTATS торговля на маркетплейсах стала еще прозрачнее.

MPSTATS выпустил бесплатный плагин для просмотра аналитики по любому товару на маркетплейсах

Страница каталога Wildberries с бесплатным расширением от MPSTATS

 

По каждому товару можно получить информацию о:
  • количестве продаж в штуках;
  • выручке;
  • изменении цены;
  • количестве товара на складе;
  • цене со скидкой постоянного покупателя (СПП);
  • комиссии для продавца;
  • проценте выкупа;
  • среднем числе продаж в день;
  • продавце и т.д.

Аналитика из бесплатного плагина MPSTATS на странице товара

 

Бесплатный плагин также показывает, какие из товаров находятся в выдаче органически, а какие — благодаря авторекламе и продвижению в поиске (с указанием рекламной ставки и места, с которого карточка взлетела на позицию). 

 

Карточка в топе выдачи благодаря авторекламе

 

Правая карточка имеет высокую позицию благодаря продвижению в поиске (ставка за указанное место — 620 рублей)

 

Благодаря этим данным продавец может:

  • принять решение о перспективности ниши и товара;
  • выделить лидеров категории;
  • узнать нюансы стратегии продаж конкурентов (например, какие изменения цены привели к росту продаж);
  • найти перспективные запросы для рекламных кампаний;
  • рассчитать бюджет, который понадобится на продвижение товара.

Бесплатный плагин доступен для всех популярных браузеров: Google Chrome, Opera 10+, Яндекс. Чтобы им воспользоваться, достаточно завести аккаунт в MPSTATS (оплата подписки не обязательна), а затем установить расширение по ссылке.

Фото на обложке: SaiArLawKa2 / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены MPSTATS

ООО «МПСТАТС» 
erid: 4CQwVszH9pUmoq9QS5o

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