MPSTATS выпустил бесплатный плагин для просмотра аналитики по любому товару на маркетплейсах

Лидер в сегменте аналитики и автоматизации продаж на маркетплейсах по версии AdIndex сервис MPSTATS выпустил бесплатный плагин, который раскрывает «внутреннюю кухню» продаж по каждому товару на Wildberries и Ozon прямо на сайте площадки. С MPSTATS торговля на маркетплейсах стала еще прозрачнее.
По каждому товару можно получить информацию о:
- количестве продаж в штуках;
- выручке;
- изменении цены;
- количестве товара на складе;
- цене со скидкой постоянного покупателя (СПП);
- комиссии для продавца;
- проценте выкупа;
- среднем числе продаж в день;
- продавце и т.д.
Аналитика из бесплатного плагина MPSTATS на странице товара
Бесплатный плагин также показывает, какие из товаров находятся в выдаче органически, а какие — благодаря авторекламе и продвижению в поиске (с указанием рекламной ставки и места, с которого карточка взлетела на позицию).
Правая карточка имеет высокую позицию благодаря продвижению в поиске (ставка за указанное место — 620 рублей)
Благодаря этим данным продавец может:
- принять решение о перспективности ниши и товара;
- выделить лидеров категории;
- узнать нюансы стратегии продаж конкурентов (например, какие изменения цены привели к росту продаж);
- найти перспективные запросы для рекламных кампаний;
- рассчитать бюджет, который понадобится на продвижение товара.
Бесплатный плагин доступен для всех популярных браузеров: Google Chrome, Opera 10+, Яндекс. Чтобы им воспользоваться, достаточно завести аккаунт в MPSTATS (оплата подписки не обязательна), а затем установить расширение по ссылке.
Фото на обложке: SaiArLawKa2 /
Фото в тексте: предоставлены MPSTATSООО «МПСТАТС»
erid: 4CQwVszH9pUmoq9QS5o
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