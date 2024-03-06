МТС ищет технологические инновации в области клиентского сервиса

МТС открыла прием заявок на участие в МТС Challenge — программе поиска технологических проектов в области клиентского сервиса. У отобранных стартапов будет возможность запустить пилот вместе с экосистемой МТС, получив возмещение затрат до 1 млн рублей.

Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в состав которого входит корпоративный венчурный фонд МТС, объявил о старте приема заявок на участие в МТС Challenge. Подать заявку можно до 3 апреля на официальном сайте программы.

К участию приглашают стартапы, развивающие следующие решения:

Well-being-продукты для сотрудников колл-центров: сервисы сбора и анализа обратной связи от команды и системы снижения стресса;

сервисы сбора и анализа обратной связи от команды и системы снижения стресса; обучение: системы микрообучения сотрудников и сервисы тестирования знаний;

системы микрообучения сотрудников и сервисы тестирования знаний; повышение производительности: сервисы повышения производительности операторов чат-поддержки;

сервисы повышения производительности операторов чат-поддержки; разметка и анализ данных: автоматизация обращений в колл-центры и разметка данных, GenAI-решения для составления саммари и определения тональности в отзывах и чат-сессиях, дашборды клиентского настроения;

автоматизация обращений в колл-центры и разметка данных, GenAI-решения для составления саммари и определения тональности в отзывах и чат-сессиях, дашборды клиентского настроения; управление персоналом: системы управления персоналом на основе данных и адаптации персонала колл-центра;

системы управления персоналом на основе данных и адаптации персонала колл-центра; сервисы для операторов: сбор чаевых, биометрическая авторизация при помощи Face ID, удаленная диагностика рабочего места, системы для запроса дополнительных рабочих смен, платформы для внерабочего общения с геймификацией и группами по интересам.

После сбора заявок эксперты MTS StartUp Hub отберут релевантные технологии, проверят на соответствие потребностям бизнеса и совместно с представителями департамента клиентского сервиса МТС проведут интервью со стартапами.

У отобранных стартапов будет возможность запустить пилот вместе с экосистемой МТС, получив возмещение затрат до 1 млн рублей, а также заключить контракт на закупку решения, создание совместного продукта или инвестиции.

«Технологии и инновации двигают не только новые цифровые продукты, но и значимо улучшают сервисы обслуживания и автоматизируют внутренние процессы. Мы запустили новую программу для поиска и привлечения технологий для внутреннего использования в МТС, чтобы клиенты экосистемы получали лучшее качество обслуживания с применением самых современных технологий», — Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, СЕО MTS StartUp Hub.

MTS StartUp Hub — центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления центра — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество.

Корпоративный венчурный фонд МТС существует три года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. Среди ключевых параметров при выборе проектов — перспективы быстрого роста и синергия с новыми бизнес-направлениями компании. География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от $0,5 до 5 млн.

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