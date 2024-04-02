МТС выпустила единую систему для входа в партнерские сервисы

МТС выпустила сервис авторизация на сайтах и в приложениях — МТС ID. Ранее он был интегрирован только в продукты экосистемы ПАО «МТС» и успешно прошел все этапы тестирования.

МТС ID — единая система для входа в сервисы партнеров, текущая база продукта превышает 100 млн пользователей. Аутентификация основана на технологии SMS-OTP, гарантирующей высокий уровень безопасности.

МТС ID может быть внедрена в любое приложение или сервис для упрощения пользовательского пути. Авторизация через сервис доступна абонентам любых операторов: для создания аккаунта достаточно ввести код из сообщения. А абоненты МТС и других операторов смогут зарегистрироваться на странице партнера бесшовно, без ввода кодов и паролей. При этом процесс интеграции практически не требует усилий на стороне партнера.

«Продукт МТС ID — решение для бизнес- и массового рынка, созданное для формирования качественного клиентского опыта без дополнительных вложений. Сервис сокращает время клиентов на авторизацию до двух секунд, — рассказывает Кристина Каткова, руководитель портфеля продуктов МТС ID. — В 2023 году с помощью МТС ID пользователи авторизовались 1,7 млрд раз внутри экосистемных продуктов. Сервис обладает высоким уровнем защиты благодаря отсутствию удаленного доступа к аккаунту. Также пользователь может получать уведомления о входе, настроив степень защиты по своим предпочтениям».

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