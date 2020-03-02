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МТС открыл лабораторию искусственного интеллекта

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

МТС и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») открыли лабораторию искусственного интеллекта. Она займется исследованиями в области обработки естественного языка. Об этом Rusbase рассказали в МТС.

МТС открыл лабораторию искусственного интеллекта

Эксперты лаборатории будут работать над созданием новых алгоритмов для распознавания и понимания текстов.

В рамках программы эксперты МТС и «Сколтеха» разработают модели для улучшения работы диалоговых систем, качества распознавания и понимания смысла текстов. Такие технологии применяются для создания устройств и продуктов, ведущих автоматизированный диалог с пользователем.

Лаборатория будет изучить и разрабатывать новые подходы в области обработки естественного языка, а также тестировать новейшие зарубежные разработки в этой сфере.

В МТС с 2017 года существует подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Основные продукты оператора на основе искусственного интеллекта: роботы-специалисты клиентского сервиса и виртуальный юрист (система автоматической работы с документами и управления жизненным циклом договоров Norma).

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07 марта 2020

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10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

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