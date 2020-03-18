МТС запустит онлайн-акселератор для зарубежных стартапов

МТС объявил набор зарубежных стартапов в программу удаленной акселерации. Успешным проектам компания поможет выйти на российский рынок. Об этом Rusbase рассказали представители МТС.

Компания ищет стартапы в четырех категориях:

финансовые технологии,

инновации в сфере розничных продаж,

экологические инновации,

решения в индустрии 4.0.

Стартапы, попавшие в программу, будут удаленно общаться с подразделениями МТС, участвовать в вебинарах и воркшопах. Участники акселератора должны будут приехать в Москву один раз — на демо-день, которым завершается программа.

После акселератора стартапы будут развивать пилотные проекты с МТС. Компания оплатит затраты на пилот. Успешные проекты смогут получить поддержку МТС для развития на российском рынке.

Подать заявку можно до 20 марта на сайте программы. Срок участия в акселераторе — два месяца.

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