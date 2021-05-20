МТС выведет часть активов в отдельную компанию

Рабочее название новой компании – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказал изданию один из сотрудников компании. За МТС останутся традиционные услуги связи, МТС Web Services же займется разработкой новых цифровых услуг.

В частности, речь может идти об услугах на базе облачных технологий. «Это даст возможности для ускоренной разработки и запуска массовых сервисов в области умных городов, облачных вычислений, беспилотного транспорта, цифровой медицины и т. д., технологический фундамент под эти задачи есть у МТС», – заявляет Николаев.