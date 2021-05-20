МТС выведет часть активов в отдельную компанию

МТС может вывести в отдельную компанию часть инфраструктуры до конца 2021 года. Изменения затронут мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры
Также в новую структуру будет передана МГТС, рассказал «Ведомостям» президент МТС Вячеслав Николаев.
Рабочее название новой компании – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказал изданию один из сотрудников компании. За МТС останутся традиционные услуги связи, МТС Web Services же займется разработкой новых цифровых услуг.
В частности, речь может идти об услугах на базе облачных технологий. «Это даст возможности для ускоренной разработки и запуска массовых сервисов в области умных городов, облачных вычислений, беспилотного транспорта, цифровой медицины и т. д., технологический фундамент под эти задачи есть у МТС», – заявляет Николаев.
Реорганизация позволит МТС эффективнее продвигать уже оказываемые цифровые услуги (например, облачные вычисления и хранение данных) и быстрее выводить на рынок новые: «Убежден, что новая компания будет развиваться ускоренными темпами за счет синергии направлений и упрощения корпоративных процедур», — отметил Николаев.
По данным источника «Ведомостей», создание отдельной компании поможет МТС быстрее разрабатывать инновационные продукты, а также поспособствует росту капитализации оператора. Кроме того, вывод новых сервисов в отдельную компанию позволит продавать их другим операторам.
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Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko /
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