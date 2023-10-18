МТС и FABLE выпустят капсульную коллекцию одежды для айтишников

Цифровая экосистема МТС в коллаборации с российским премиальным фешен-брендом FABLE разработала лимитированную коллекцию одежды для людей из мира технологий. Приобрести капсулу можно будет с 24 октября в онлайн-магазине и официальных сторах FABLE и корнере универмага «Цветной» в Москве.

Первая унисекс-капсула состоит из футболок и худи на молнии. При создании одежды использовалась технология пигментного напыления, что позволило добиться эффекта плавного градиента в фирменных цветах экосистемы. На лицевой стороне размещены вышивки логотипов МТС и FABLE, а акцентом тыльной части стала надпись True Tech, ведь именно философией этого ИТ-сообщества и была вдохновлена коллекция.

«Мы развиваем комьюнити True Tech для тех людей из мира ИТ, которые хотят решать интересные и амбициозные задачи, создавать инновационные продукты. Коллаборация с современным брендом, чья аудитория, так похожа на нашу: смелая, яркая, ориентированная на технологическое развитие — классное дополнение к идее сообщества True Tech и знак причастности к миру технологий», — первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Первыми коллекцию получат в подарок сотрудники МТС за значимые достижения в работе, активные участники ИТ-сообщества МТС, а также участники реферальной программы: если рекомендованный ИТ-специалист прошел испытательный срок, брендированную одежду получат как новый сотрудник, так и коллега, который его рекомендовал (в дополнение к премии).

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой МТС