МТС запускает единый сервис для внедрения робототехники

МТС объявила о развитии направления промышленной робототехники и представила комплексное предложение «Робот как сервис» (RaaS). Вместо покупки оборудования бизнес сможет получить роботов, связь, программное обеспечение и поддержку по подписке. Как уточнили в компании, такой формат позволяет запускать автоматизацию без крупных первоначальных затрат.

Единый сервис снижает сложность интеграции робототехники

В МТС подчеркнули, что внедрение роботов становится стандартным инструментом оптимизации бизнес-процессов, однако высокие капитальные затраты и сложность интеграции — главные барьеры для бизнеса сегодня.

Теперь же, в рамках одного сервиса, клиенты МТС смогут получить роботов как физическое оборудование, высокоскоростную связь для их работы, программное обеспечение, его внедрение и техническую поддержку.

Таким образом, роботизация предлагается как единое комплексное решение, которое заменяет работу сразу с несколькими подрядчиками.

Роботизация особенно актуальна для ритейла, логистики и производства

По данным компании, решение ориентировано на отрасли с высокой потребностью в масштабной автоматизации механических процессов. Одни из направлений:

ритейл,

логистика;

производственные предприятия.

Использование робототехники позволяет автоматизировать:

перемещение изделий и материалов;

транспортировку продукции на склад;

сварочные операции;

складские процессы;

работу всех устройств в единой системе управления.

Измеримые результаты позволят бизнесу масштабироваться

Руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов отметил, что роботизация уже стала объективной реальностью для большинства отраслей бизнеса.

«Наша задача — помочь всем участникам отрасли начать процесс роботизации в финансово комфортных условиях», — подчеркнул руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

В МТС указали, что формат подписки позволяет бизнесу сначала запустить пилотные проекты, а затем масштабировать роботизацию на основе конкретных показателей эффективности. Это снижает риски и упрощает принятие решений о дальнейшем развитии автоматизации.

Вузы запускают обучение на российских роботах

Параллельно с развитием промышленной робототехники бизнесом в России расширяется и образовательная база. Как сообщает Новая технологическая коалиция, российские студенты впервые начали обучаться робототехнике на отечественных антропоморфных роботах.

В учебный процесс интегрированы антропоморфный робот Арди, робототехнические комплексы «Промобот» и шагающий робот «Айдол». По планам правительства, к 2030 году Россия намерена войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации.