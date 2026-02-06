МТС запустила новое решение для бизнеса — «Робот как сервис»: компании могут комплексно роботизировать производство
МТС запускает единый сервис для внедрения робототехники
МТС объявила о развитии направления промышленной робототехники и представила комплексное предложение «Робот как сервис» (RaaS). Вместо покупки оборудования бизнес сможет получить роботов, связь, программное обеспечение и поддержку по подписке. Как уточнили в компании, такой формат позволяет запускать автоматизацию без крупных первоначальных затрат.
Единый сервис снижает сложность интеграции робототехники
В МТС подчеркнули, что внедрение роботов становится стандартным инструментом оптимизации бизнес-процессов, однако высокие капитальные затраты и сложность интеграции — главные барьеры для бизнеса сегодня.
Теперь же, в рамках одного сервиса, клиенты МТС смогут получить роботов как физическое оборудование, высокоскоростную связь для их работы, программное обеспечение, его внедрение и техническую поддержку.
Таким образом, роботизация предлагается как единое комплексное решение, которое заменяет работу сразу с несколькими подрядчиками.
Роботизация особенно актуальна для ритейла, логистики и производства
По данным компании, решение ориентировано на отрасли с высокой потребностью в масштабной автоматизации механических процессов. Одни из направлений:
- ритейл,
- логистика;
- производственные предприятия.
Использование робототехники позволяет автоматизировать:
- перемещение изделий и материалов;
- транспортировку продукции на склад;
- сварочные операции;
- складские процессы;
- работу всех устройств в единой системе управления.
Измеримые результаты позволят бизнесу масштабироваться
Руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов отметил, что роботизация уже стала объективной реальностью для большинства отраслей бизнеса.
«Наша задача — помочь всем участникам отрасли начать процесс роботизации в финансово комфортных условиях», — подчеркнул руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов.
В МТС указали, что формат подписки позволяет бизнесу сначала запустить пилотные проекты, а затем масштабировать роботизацию на основе конкретных показателей эффективности. Это снижает риски и упрощает принятие решений о дальнейшем развитии автоматизации.
Вузы запускают обучение на российских роботах
Параллельно с развитием промышленной робототехники бизнесом в России расширяется и образовательная база. Как сообщает Новая технологическая коалиция, российские студенты впервые начали обучаться робототехнике на отечественных антропоморфных роботах.
В учебный процесс интегрированы антропоморфный робот Арди, робототехнические комплексы «Промобот» и шагающий робот «Айдол». По планам правительства, к 2030 году Россия намерена войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации.
