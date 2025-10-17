Сокращение на работе: Nestlé уволит 16 тысяч сотрудников

Новый генеральный директор Nestlé Филипп Навратил начал с жёстких решений. Всего через несколько недель после назначения он объявил о сокращении 16 000 рабочих мест — около 6 % персонала, сообщает Bloomberg. Одновременно Nestlé отчиталась о квартальном росте продаж выше ожиданий аналитиков, что вызвало скачок акций компании на 8,9 % — самый большой за 17 лет.

Nestlé готова попрощаться с неэффективными сотрудниками

Сокращения затронут 12 000 офисных сотрудников и 4 000 работников производственного и логистического сегментов. Меры рассчитаны на два года и должны принести Nestlé 3 млрд швейцарских франков ($3,7 млрд) экономии к 2027 году. Это выше прежнего ориентира — 2,5 млрд франков ($3,1 млрд).

Нынешний глава Nestlé Филипп Навратил подчеркнул, что компания будет «беспощадной» в оценке эффективности. Он отметил, что все сотрудники оцениваются по единым ключевым показателям, поэтому будет легко определить, кто работает эффективно, а кто — нет.

Рынок отреагировал мгновенно

Акции Nestlé выросли почти на 9 % — это максимальный однодневный прирост с 2008 года. Органические продажи компании выросли на 4,3 %, превысив прогноз в 3,7 %. Реальный внутренний рост (RIG) составил 1,5 % при ожиданиях 0,3 % — ключевой показатель, за которым внимательно следят инвесторы.

Nestlé переживает редкий кризис управления

За один год Nestlé лишилась сразу двух генеральных директоров и председателя совета. В сентябре 2025 года был уволен предыдущий глава Nestlé Лоран Фрекс, чья карьера оборвалась после внутреннего расследования из-за скрытой связи с подчинённой. Он ушёл без компенсации, несмотря на 39 лет стажа.

После его увольнения кресло председателя покинул Поль Бюльке, уступив место бывшему главе Inditex Пабло Исле. На фоне скандалов акции Nestlé просели на 1%, а капитализация за последние пять лет сократилась почти на треть.

Филипп Навратил: внутренний преемник и лицо новой стратегии

После череды отставок руководство Nestlé перешло к Филиппу Навратилу — давнему топ-менеджеру компании, пришедшему в неё ещё в 2001 году. Он курировал латиноамериканские рынки, а затем возглавил кофейное направление — бренды Nescafé и Nespresso.

Его назначение на должность главы Nestlé аналитики Reuters называли компромиссным: управленец без скандалов, «внутренний человек» со знанием корпоративной культуры и репутацией прагматичного менеджера.

Филипп Навратил заявил, что будет формировать «культуру, которая не мирится с потерей доли рынка и где победа вознаграждается». По информации Bloomberg, он намерен продолжить стратегию уволенного Лорана Фрекса: фокус на масштабных продуктах, рост рекламных инвестиций и избавление от слабых активов.

Nestlé анализирует активы

В числе направлений, которые компания пересматривает, — производство бутилированной воды и витаминные бренды, приносящие небольшой доход. Эти подразделения были выделены в отдельные структуры ещё при Лоране Фрексе и остаются под стратегическим обзором. Nestlé рассматривает частичную продажу или поиск партнёров для этих активов, чтобы сосредоточиться на более прибыльных сегментах — кофе, кормах для животных и кондитерских изделиях.

Параллельно компания продолжает оценку всего портфеля, включая премиальные напитки и продукты с низким потенциалом роста. Филипп Навратил подчеркнул, что «не связан предвзятыми идеями» и готов принимать решения исходя из финансовой эффективности. Завершить ревизию активов планируют к 2026 году, когда Nestlé рассчитывает сформировать более компактную, но устойчивую структуру бизнеса.

