Алексей Навальный скончался в колонии — что известно о смерти политика

16 февраля ФСИН сообщила о смерти политика Алексея Навального. Позже информацию подтвердили ряд СМИ, Дмитрий Песков. Собрали актуальные к данному часу сведения о смерти Алексея Навального.

Около 14:00 МСК ФСИН опубликовала сообщение о смерти Алексея Навального (Росфинмониторинг включил его в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. По сообщению службы, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», – сообщили в ФСИН.

Позже информацию о смерти политика подтвердили ряд СМИ. Журналисты кремлевского пула получили подтверждение также от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которому доложили о смерти Навального.

15 февраля Алексей Навальный присутствовал на заседании суда по видеосвязи. Политик чувствовал себя нормально и не жаловался на здоровье. По данным источника «Известий», причиной смерти Навального мог стать оторвавшийся тромб.

Алексея Навального не один десяток раз определяли в штрафной изолятор (ШИЗО). Данные изоляторы отличаются особой строгостью содержания, ограничениями человека в подвижности. Ряд общественных деятелей предположил, что причиной тромба (если эта версия подтвердится) могло стать как раз длительное нахождение Навального в ШИЗО.

Для расследования смерти Навального в колонию было решено отправить комиссию центрального аппарата ФСИН. Проверку по факту смерти политика также начал следственный комитет.

В нескольких городах России люди несут цветы к мемориалам жертв политических репрессий. Сообщается о подношении цветов к генеральному консульству РФ в Алматы.

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