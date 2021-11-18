Мосбиржа подготовила новые требования для эмитентов

Московская биржа в 2022 году намерена ввести требования по ESG для бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки. Компаниям придется раскрывать нефинансовую информацию, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства от крупных банков, страховых компаний, пенсионных фондов.

Сейчас прорабатывается вопрос о критериях и сроках переходного периода, чтобы новые требования не стали допнагрузкой для эмитентов, рассказала «Известиям» директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова

Сейчас есть только рекомендации Центробанка для публичных компаний по раскрытию информации о том, как они учитывают ESG-факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления.

Регулятор считает, что раскрытие этих рисков позволяет инвесторам судить о долгосрочной финансовой стабильности.

По мнению Натальи Логиновой, для подавляющего большинства публичных компаний, чьи ценные бумаги входят в котировальные списки биржи, это не станет проблемой. Более того, многие из них уже раскрывают нефинансовую отчетность, подчеркнула она.

Эксперты уверены в обратном: почти половина опрошенных компаний не раскрывает и не планирует раскрывать ESG-факторы в своей отчетности. могут возникнуть не фундаментальные, а чисто технические сложности, которые связаны с переизбытком на данный момент форматов ESG-раскрытия и отчетов, отсутствием гармоничных требований к качеству данных.

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Фото на обложке: Moex