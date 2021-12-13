В Москве протестируют новый формат оплаты проезда в общественном транспорте

Власти Москвы объявили о начале тестирования нового формата оплаты проезда в общественном транспорте. Он подразумевает ежемесячную подписку на весь общественный транспорт столицы и поездки на такси. Доступны три тарифа, стоимостью от 3 до 6 тысяч рублей в месяц.

О запуске тестирования системы, которая получила название «МультиТранспорт», сообщается в пресс-релизе, который RB получил от авторов проекта.

Жителям столицы предлагают оформить ежемесячную подписку на проезд в семи видах общественного транспорта, включая метро, МЦК, МЦД, троллейбусы, а также заказ такси. На данный момент доступны три тарифа, каждый подразумевает безлимитные поездки на общественном транспорте.

Минимальный. Стоит 2999 рублей в месяц и включает 5 поездок на такси через «Яндекс Go»; Стандартный. Стоит 3999 рублей в месяц и включает 10 поездок на такси через «Яндекс Go»; Максимальный. Стоит 5999 рублей в месяц и включает 20 поездок на такси через «Яндекс Go».

Поездка на такси должна стоить не более 600 рублей, а путь не должен превышать 5 км. Программа действует только в пределах транспортной зоны «Центральная».

Систему разработали власти Москвы совместно с ВТБ и «Яндекс Go». В будущем к «МультиТранспорту» планируют подключить каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.

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