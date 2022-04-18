«Яндекс.Маркет» начал доставлять лекарства в ночное время

«Яндекс.Маркет» начал доставлять лекарственные препараты ночью. Их забирают из аптек и привозят покупателю в течение 1-2 часов с момента заказа.
О запуске ночной доставки лекарств рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Экспресс-доставка в течение 1-2 часов с момента заказа возможна для 4 тысяч препаратов, которые продаются на маркетплейсе. Это касается также БАДов, витаминов и других средств.
Список доступных для ночной доставки товаров можно посмотреть на сайте «Яндекс.Маркета» в разделе «Экспресс» в категории «Аптека».
Ночная экспресс-доставка пока работает только в Москве и Петербурге, в будущем проект расширят на регионы. К программе подключены 25 аптек в Москве и 18 в Петербурге.
Продавать безрецептурные лекарства на маркетплейсах разрешено с 1 сентября 2021 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото на обложке: i viewfinder /
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