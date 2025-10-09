Нобелевскую премию — 2025 по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, автор «Сатанинского танго»
Названо имя лауреата Нобелевской премии — 2025 по литературе
В 2025 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Его творчество на стыке философии, абсурда и визионерства называют одним из самых значительных явлений современной европейской прозы. Нобелевский комитет особо отметил вклад писателя в развитие «эпической традиции Центральной Европы».
Писатель, продолжающий традицию Кафки и Бернхарда
Премию Краснахоркаи получил «за его убедительные визионерские произведения, которые в этом апокалиптическом ужасе вновь подтверждают силу искусства», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. В академии подчеркнули, что писатель продолжает традицию Франца Кафки и Томаса Бернхарда, сочетая в своих книгах абсурд, гротеск и созерцательную философию.
Краснахоркаи известен как автор сложных, мрачных и поэтичных текстов, в которых отчаяние соседствует с иронией, а внутренние монологи героев превращаются в поток сознания о судьбе цивилизации.
От юриста — до визионера
Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в венгерском городе Дьюла, расположенном неподалёку от румынской границы. Сначала он изучал юриспруденцию, но вскоре увлёкся гуманитарными науками и окончил факультет истории искусств Будапештского университета. В конце 1980-х писатель уехал из Венгрии, некоторое время жил в Западном Берлине, а позже отправился в длительные путешествия по Азии — в Монголию, Японию и Китай. Эти поездки, как отмечал сам автор, помогли ему иначе взглянуть на понятия времени и человеческой сущности, оказав заметное влияние на его мировоззрение и стиль.
Его первый роман «Сатанинское танго» (1985) стал литературной сенсацией в Венгрии. В нём описывается маленький поселок, где люди, потерявшие веру в будущее, с наивной надеждой следуют за «псевдомессиями». Через десять лет режиссёр Бела Тарр экранизировал книгу в виде семичасового фильма, который на сегодняшний день считается классикой кинематографа.
В этом и других романах Краснахоркаи ощущается тот самый апокалипсис, о котором сказали в Нобелевском комитете: здесь время замирает, а люди живут в ожидании конца. За этом литературные критики прозвали писателя живым классиком, а также сравнили его стиль с Николаем Гоголем, Сэмюэлем Беккетом и Францем Кафкой.
От культового автора – до лауреата премий
В 2015 году Краснахоркаи стал первым венгерским писателем, который получил Международную Букеровскую премию. Жюри отметили сразу три его произведения: «Сатанинское танго», «Меланхолию сопротивления» и «Си-ван-му здесь среди нас». В 2019 году он также стал лауреатом Национальной книжной премии США — за лучший переводной роман.
Шведская академия назвала его «великим эпическим писателем Центральной Европы», чьи тексты продолжают традицию философского абсурда, но при этом открывают новое измерение — созерцательное и поэтическое. В них апокалипсис превращается не в конец, а в метафору человеческой стойкости и способности искусства сохранять смысл.
Фото: picture alliance / Contributor / Getty Images
