Нона Дронова возглавила геммологический центр в SUNLIGHT

SUNLIGHT объявляет о назначении профессора Ноны Дмитриевны Дроновой на должность директора геммологического центра компании. Геммологический центр — новое уникальное подразделение, ключевыми задачами которого станут экспертиза и прямые закупки драгоценных камней по всему миру.
Нона Дронова — признанный эксперт в области оценки драгоценных камней и ювелирных изделий, доктор технических наук, кандидат геолого-минералогических наук. Нона Дмитриевна стала основоположником рыночного подхода к оценке ювелирных изделий и драгоценных камней. Ее авторству принадлежит первая опубликованная в России методика оценки ювелирных изделий с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, которая внедрена в практику в качестве официального документа Торгово-промышленной палатой РФ.
Нона Дронова, руководитель геммологического центра SUNLIGHT
С 2010 года Нона Дмитриевна возглавляет медиапроекты SUNLIGHT. Под ее руководством разработаны и успешно развиваются отраслевой портал «Ювелирное дело», online-журналы «Дичь» и Sunmag. Общий совокупный ежемесячный трафик медиа SUNLIGHT на январь 2024 года превышает 3,5 млн посетителей.
«В наступившем году SUNLIGHT принял решение создать геммологический центр компании и вывести экспертизу драгоценных камней на новый уровень. Эта задача по силам только профессионалу высочайшего класса, которым является Нона Дмитриевна. Уверен, что ее амбиции, умение создавать и объединять под своим началом ярких профессионалов, требовательность к себе и подчиненным сделают геммологический центр нашей компании мировым экспертом в сфере драгоценным камней», — отметил Павел Антонов, операционный директор холдинга SUNLIGHT.
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SUNLIGHT (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (операционная компания), входит в холдинг АО «ГРИ») — ювелирная мультибрендовая федеральная сеть №1 в России объему выручки среди российских ювелирных сетей по данным Forbes и INFOLine. 724 магазина в 257 городах России по состоянию на 5 февраля 2024 года. Более 7 млн пользователей ежемесячно на сайте и в мобильном приложении.
Фото на обложке: Franco Antonio Giovanella /
Фото в тексте: предоставлено пресс-службой SUNLIGHT
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