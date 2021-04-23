Blaze Entertainment представила новую ретро-консоль для игры через картриджи

Британская медиакомпания Blaze Entertainment представила ретро-консоль, позволяющую использовать для игры, в том числе многопользовательской, лицензионные картриджи от устаревших приставок. Evercade VS поступит в продажу в конце мая.

Вместе SD-карты, онлайн-сервиса или эмулятора, как это стало модно и функционально в последнее время, Evercade VS работает только с картриджами. Производитель уже выпустил более 260 игр, планирует увеличить это число и договорился о сотрудничестве с Atari.

Evercade / youtube.com

Приставка оснащена 4-ядерным процессом по 1,5 ГГц каждое, 512 Мб оперативной памяти и поддерживает разрешение 1080p. Кроме того, консоль может обновляться через Wi-Fi.

Evercade VS поступит в продажу по предзаказу 28 мая и будет стоить $99 долларов. Производитель планирует начать поставки в ноябре.

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Фото: evercade.co.uk/vs