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Blaze Entertainment представила новую ретро-консоль для игры через картриджи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британская медиакомпания Blaze Entertainment представила ретро-консоль, позволяющую использовать для игры, в том числе многопользовательской, лицензионные картриджи от устаревших приставок. Evercade VS поступит в продажу в конце мая.

Blaze Entertainment представила новую ретро-консоль для игры через картриджи

Вместе SD-карты, онлайн-сервиса или эмулятора, как это стало модно и функционально в последнее время, Evercade VS работает только с картриджами. Производитель уже выпустил более 260 игр, планирует увеличить это число и договорился о сотрудничестве с Atari

Evercade / youtube.com

Приставка оснащена 4-ядерным процессом по 1,5 ГГц каждое, 512 Мб оперативной памяти и поддерживает разрешение 1080p. Кроме того, консоль может обновляться через Wi-Fi.

Evercade VS поступит в продажу по предзаказу 28 мая и будет стоить $99 долларов. Производитель планирует начать поставки в ноябре.

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Фото: evercade.co.uk/vs

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