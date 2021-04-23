Blaze Entertainment представила новую ретро-консоль для игры через картриджи

Британская медиакомпания Blaze Entertainment представила ретро-консоль, позволяющую использовать для игры, в том числе многопользовательской, лицензионные картриджи от устаревших приставок. Evercade VS поступит в продажу в конце мая.
Вместе SD-карты, онлайн-сервиса или эмулятора, как это стало модно и функционально в последнее время, Evercade VS работает только с картриджами. Производитель уже выпустил более 260 игр, планирует увеличить это число и договорился о сотрудничестве с Atari.
Evercade / youtube.com
Приставка оснащена 4-ядерным процессом по 1,5 ГГц каждое, 512 Мб оперативной памяти и поддерживает разрешение 1080p. Кроме того, консоль может обновляться через Wi-Fi.
Evercade VS поступит в продажу по предзаказу 28 мая и будет стоить $99 долларов. Производитель планирует начать поставки в ноябре.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: evercade.co.uk/vs
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Honda заявила о планах полностью отказаться от производства «обычных» автомобилей
- 2 Куда инвестируют венчурные фонды в 2021 году
- 3 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
- 4 Благополучие сотрудников: как и зачем внедрять этот тренд
- 5 Какие приложения будут пользоваться наибольшим спросом в ближайшие 5 лет: обзор главных трендов