Нотариусы начнут заверять сделки дистанционно

В 2021 году появится возможность воспользоваться дистанционным форматом удостоверения сделки. Часть услуг нотариуса будут доступны онлайн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Каждая сторона сделки для удостоверения, например, договора купли-продажи недвижимости, доверенности, завещания, алиментного соглашения и т.д., как и раньше, должна явиться к нотариусу лично. Но теперь участникам сделки не обязательно встречаться в одной нотариальной конторе (и даже в одном городе), можно выбрать того нотариуса, чья контора расположена удобнее.

Согласованный проект договора участники сделки подпишут с помощью так называемой простой электронной подписи. Для этого каждый из нотариусов предоставит своему заявителю специальный планшет. Сделка будет заверена усиленными квалифицированными электронными подписями нотариусов.

Регистрация перехода права собственности пройдет по стандартной схеме. Документы в Росреестр электронно направит нотариус со стороны приобретателя недвижимости, он же сам получит готовые бумаги. Каждый участник сделки получит свой экземпляр договора в бумажном и электронном виде.

В режиме онлайн (без визита в нотариальную контору) в ближайшее время можно будет получить исполнительную надпись нотариуса для оперативного и внесудебного возврата долгов или перечислить средства на депозитный счет, к примеру, для расчета по сделке и ряд других услуг. Речь идет только о процедурах, не требующих проверки реальных намерений заявителя и сопоставления их с содержанием документа, который он запрашивает, пояснили в ФНП.

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