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Производитель кофе Tchibo сменит название, ИИ-лаборатория в Якутии: главное 10 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В Якутии появится Лаборатория искусственного интеллекта, британский регулятор запретил обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки», Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на «Тибио» и другие новости 10 ноября.

Производитель кофе Tchibo сменит название, ИИ-лаборатория в Якутии: главное 10 ноября

Финансы

  • Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании не разрешило провести сделку между британской Sberbank CIB (бывшая «дочка» Сбербанка, над которой он потерял контроль из-за санкций) и самим «Сбером», которая позволила бы этим структурам произвести взаимозачет невозвратных активов, пишет РБК.
  • У шести из десяти россиян имеются сбережения. При этом около 20% смогут прожить на накопленные средства один-два месяца.
  • Мошенники стали звонить россиянам через площадки частных объявлений. Под предлогом предоплаты они выманивают данные карт и код из SMS для входа в личный кабинет банка

Бизнес

  • Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo, узнал «Ъ».
  • Российская «дочка» HP — ООО «ЭйчПи Инк» — начала процесс ликвидации, пишет РБК. HP прекратила поставки в Россию и техническую поддержку клиентов в 2022 году.

Сервисы и технологии

  • OpenAI запустила партнерскую программу для дальнейшего обучения своих ИИ-моделей с помощью данных сторонних организаций.
  • В Якутии появится Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Она будет решать задачи в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий.

Фото на обложке: Unsplash

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