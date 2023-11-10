В Якутии появится Лаборатория искусственного интеллекта, британский регулятор запретил обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки», Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на «Тибио» и другие новости 10 ноября.

Производитель кофе Tchibo сменит название, ИИ-лаборатория в Якутии: главное 10 ноября