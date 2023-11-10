Производитель кофе Tchibo сменит название, ИИ-лаборатория в Якутии: главное 10 ноября

Карина Пардаева
В Якутии появится Лаборатория искусственного интеллекта, британский регулятор запретил обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки», Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на «Тибио» и другие новости 10 ноября.
Производитель кофе Tchibo сменит название, ИИ-лаборатория в Якутии: главное 10 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании не разрешило провести сделку между британской Sberbank CIB (бывшая «дочка» Сбербанка, над которой он потерял контроль из-за санкций) и самим «Сбером», которая позволила бы этим структурам произвести взаимозачет невозвратных активов, пишет РБК.
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Бизнес
- Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo, узнал «Ъ».
- Российская «дочка» HP — ООО «ЭйчПи Инк» — начала процесс ликвидации, пишет РБК. HP прекратила поставки в Россию и техническую поддержку клиентов в 2022 году.
Сервисы и технологии
- OpenAI запустила партнерскую программу для дальнейшего обучения своих ИИ-моделей с помощью данных сторонних организаций.
- В Якутии появится Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Она будет решать задачи в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий.
Фото на обложке: Unsplash
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