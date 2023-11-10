Сингапурский финтех-стартап с российскими корнями Osome уволил часть команды

Финтех-сервис для автоматизации бизнеса Osome, основанный Виктором Лысенко и Константином Ланге в Сингарупе, уволил часть команды, выяснил Forbes. Проект покинули около 15% сотрудников.

Как пишет издание, компании пришлось попрощаться с 75 сотрудниками из 500. Эти данные подтвердил и Виктор Лысенко. Он объяснил данный шаг экономическим кризисом и общей ситуацией на венчурном рынке.

«Два года назад был важен в первую очередь рост. Сейчас все инвесторы нацеливают стартапы на достижение прибыльности как можно быстрее», — пояснил сооснователь компании.

В ходе последнего инвестиционного раунда в конце прошлого года Osome смог привлечь $25 млн от нескольких венчурных фондов. В частности, средства предоставили международный Illuminate Financial, азиатский AFG Partners, а также Winter Capital, связанный с «Интерросом» Владимира Потанина.

На тот момент клиентами Osome уже стали 11 тыс. пользователей в Сингапуре, Гонконге и Великобритании. Лысенко рассчитывал в ближайшее время выйти на операционную прибыль.

Однако в текущем году выручка стартапа увеличилась на треть, говорит Лысенко, а планы по выходу на прибыль были перенесены на следующий год.

Как рассказал источник, близкий к одному из инвесторов стартапа, после декабрьского раунда новые акционеры рассчитывали увидеть интенсивное развитие продукта и новые рынки. С этим связаны инвестиции компании в дальнейший рост.

В настоящее время Osome придерживается тренда по сокращению расходов, который, по мнению собеседника издания, наблюдается на рынке последние полтора года. По его словам, компания стала «активнее сушиться», но сохранят планы по выходу на прибыль в 2024 году.

Еще один источник говорит, что увольнения связаны со срывом нового инвестиционного раунда, однако Лысенко не подтверждает данную версию и отрицает несостоявшийся раунд.

Источник, в свою очередь, указывает на неприбыльную бизнес-модель проекта, которая вынуждает «резать косты».

Ранее стало известно, что сразу четыре венчурных фонда запустили для стартапов на ранней стадии программу Pre-seed to Sucсeed. Проекты смогу привлечь свой первый инвестиционный раунд и получить от этих же участников 50% в рамках следующего раунда.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock