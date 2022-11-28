ЕЭК выступил за создание универсальной платежной системы, «Билайн» выкупят на заемные средства: главное 29 ноября

Карина Пардаева
Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с «Россельхозбанка», в ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы, региональные компании стали реже отправлять сотрудников в командировки в Москву и другие события 28 ноября — в дайджесте RB.RU.
ЕЭК выступил за создание универсальной платежной системы, «Билайн» выкупят на заемные средства: главное 29 ноябряКарина Пардаева
Мир
- Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с Россельхозбанка, сообщил официальный представитель ЕК Петер Стано.
Финансы
- В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.).
Бизнес
- Антон Пинский вышел из сети ресторанов суши «Тодасё». Он продал свои 33,33% в «Ресурс-М» — ей принадлежат права на бренд «Тодасё».
- В России спрос на iPhone 14 упали в 2,5 раза по сравнению с продажами предыдущей модели за тот же период в 2021 году. Снижение спроса связано с отключением Apple Pay, отсутствием значительных новшеств в самих девайсах и официальной гарантии от производителя.
- Топ-менеджеры «Билайна» купят оператора на заемные средства. Наиболее вероятный кредитор — «Сбер», но в пул могут войти ВТБ, «Газпромбанк» или «Альфа-банк». Группа топ-менеджеров «Вымпелкома» ранее договорилась о выкупе оператора у Veon за 130 млрд рублей.
- Skillbox, подписавший летом соглашение с рядом вузов о создании единой образовательной платформы, планирует потратить более 600 млн рублей на развитие своей платформы.
- Региональные компании из-за кризиса стали все реже отправлять сотрудников в командировки в Москву. Спрос на деловые поездки в столицу по итогам десяти месяцев оказался на 10% меньше, чем год назад, и на треть по сравнению с докризисным 2019 годом.
- Увеличение спроса на российский коньяк в том числе низкого ценового сегмента и рост оборотов этого сегмента привели к укреплению незаметных ранее игроков рынка. Так, в двадцатку производителей напитка вошла структура, учредитель которой Арие Гелер мог быть в свое время партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.
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