Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с «Россельхозбанка», в ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы, региональные компании стали реже отправлять сотрудников в командировки в Москву и другие события 28 ноября — в дайджесте RB.RU.

ЕЭК выступил за создание универсальной платежной системы, «Билайн» выкупят на заемные средства: главное 29 ноября