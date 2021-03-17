Новиков и Высоцкая поддержали отечественных производителей в ролике «Россельхозбанка»

Ресторатор Аркадий Новиков и телеведущая Юлия Высоцкая стали лицами рекламной кампании «Россельхозбанка», которая запущена для поддержки отечественных сельхозпроизводителей из разных регионов страны.

Кулинарные эксперты в течение года будут появляться в роликах «Россельхозбанка» не только с рекламой его услуг, но и с рассказами о российских продуктах, который смогли конкурировать с заграничными деликатесами и потеснить их в ресторанах и на домашней кухне.

В первых двух роликах Новиков и Высоцкая рассказывают о продуктах, которые выбирают сами. Это, например, свежая рыба из Владивостока, мясо из Брянска и Воронежа, морковь из Тверской области, картофель из Брянской, перец из Ставрополя.

Как автор идеи домашней кухни, основанной на использовании локальных продуктов, Высоцкая отдает преимущество продуктам, выращенным именно российскими фермерами. Аналогичного мнения придерживается и Новиков.

«У меня сотни поставщиков, и каждый раз я убеждаюсь, насколько качественные и свежие продукты выращивают в самых разных уголках России. Фуа-гра или лангуст – далеко не единственные деликатесы. В руках умелого кулинара им может стать и свежая дальневосточная рыба, и богатое белком мясо из средней полосы России, и ароматный калининградский сыр», - рассказывает Аркадий Новиков.

Для «Россельхозбанка» поддержка отечественных продуктов — особое направление. Банк развивает экосистему «Своё Родное». Это виртуальный маркетплейс, где можно заказать фермерские продукты с доставкой на дом в приложении на смартфоне или в десктопной версии. Платформа объединяет свыше 4 тысяч фермерских хозяйств, на ней представлены около 10 тысяч товаров из более чем 70 регионов страны.

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Фото: Philip Steury Photography / Shutterstock