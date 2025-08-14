Евгений Сидоров назначен новым гендиректором «Афиши»

С августа 2025 года кресло генерального директора «Афиши» занял Евгений Сидоров. Предыдущие двенадцать месяцев он работал в статусе и.о., фактически управляя ключевыми проектами компании. За этот период бренд усилил своё присутствие на культурной карте страны, обновил билетный маркетплейс и стал заметнее в цифровых экосистемах.

Год разгона перед стартом

Сидоров пришёл в «Афишу» в августе 2024-го на позицию руководителя стратегического развития. До этого он занимал высокие посты в маркетинге и управлении — от директора по маркетингу и коммуникациям группы «Открытие» до руководителя проектов в «Авито», «Аэрофлоте» и МТС. Такой опыт оказался полезным для быстрой перестройки процессов и запуска партнёрских инициатив.

Под его руководством «Афиша» укрепила позиции «Пикника Афиши» как одного из главных культурных фестивалей России, провела серию коллабораций с музеями, театрами и другими культурными институциями. На Afisha.ru появилась оплата билетов бонусами «Спасибо» от Сбера, а подписчики «СберПрайм» получили доступ к закрытым скидкам и спецпредложениям.

Курс на крупные партнёрства

Сидоров подчёркивает: дальнейший рост «Афиши» будет опираться на развитие билетного маркетплейса и масштабных культурных событий: от многотысячных фестивалей и гастролей театров до совместных проектов с ведущими культурными площадками страны. По его словам, задача компании — сделать доступ к культурным событиям максимально простым, а интерфейс платформы — максимально удобным.

«Наша цель — укрепить статус “Афиши” как главного гида по культуре и создавать для пользователей комфортные сценарии досуга», — резюмирует он.

От медиасервиса к экосистеме

Сегодня бренд «Афиша» объединяет несколько направлений: медиасервис Afisha.ru, «Афиша Daily», фестиваль «Пикник Афиши», гастрономический проект «Афиша Рестораны», портал Eda.ru и мобильные приложения. На Afisha.ru можно найти расписания мероприятий и купить билеты в 350 городах страны — от кинопремьер и концертов до выставок и спектаклей.

В последние месяцы компания активно интегрировала билетный маркетплейс в сторонние сервисы: теперь билеты продаются прямо в 2ГИС, музыкальной платформе «Звук», видеосервисе Okko и разделе «Для жизни» в приложении «Сбербанк Онлайн». Это делает покупку билетов такой же простой, как заказ такси или оплата подписки.

Что это значит

Закрепившись в кресле CEO, Сидоров начинает новый этап с чётким планом — расширить присутствие «Афиши» и в культурной, и в цифровой среде. Опора на партнёрства, интеграцию в повседневные сервисы и развитие собственных событийных брендов может превратить «Афишу» в основной культурный хаб для миллионов пользователей.

Фото: предоставлено пресс-службой