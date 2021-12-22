Новый пикап Ford сможет заряжать электромобили

Электрический пикап Ford F-150 Lightning сможет заряжать от своего аккумулятора как бытовые приборы, так и электрокары. Единственное условие – они должны быть оборудованы портом зарядки SAE J1772, сообщает пресс-служба американского автопроизводителя.
Устройство на борту электрических Ford F-150 обеспечивает скорость зарядки переменным током второго уровня (240В/32А). Как отмечают в компании, за час оно может пополнить запас энергии Mustang Mach-E с батареей емкостью 88 либо 91 киловатт-час на 32 км, а Ford E-Transit – на 16 км. Этого достаточно для экстренной помощи владельцам электрокаров на дорогах.
Зарядное устройство Ford Mobile Power Cord
Идею зарядки одного электрокара от другого развивают многие автопроизводители. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60 уже могут «делиться» своей энергией. В этом направлени работает и Volkswagen.
Ford F-150 Ligthning дебютировал в мае 2021 года. Запас хода – до 482 км. Серийная сборка электропикапа стартовала в сентябре на новой площадке Rouge Electric Vehicle Center в Дирборне, штат Мичиган, поставки покупателям начнутся уже весной 2022 года. Минимальная стоимость электропикапа – 39 974 доллара или около 3 млн рублей по текущему курсу.
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Фото: Ford
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