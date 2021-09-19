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Исследование: все больше россиян мечтают о длинном отпуске

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

За последний год заметно выросло число россиян, которые хотели бы надолго уйти в отпуск. При этом готовых отдыхать даже меньше двух недель не убавилось.

Исследование: все больше россиян мечтают о длинном отпуске

Почти четверть работающих россиян — 23% — хотели бы уйти в отпуск более, чем на месяц, следует из результатов соответствующего опроса сервиса Superjob.

Это заметно больше (на восемь процентных пунктов) чем в 2019 году — тогда за такой долгий отдых выступили только 15% респондентов.

Еще почти треть (30%) опрошенных считают идеальным сроком для отпуска три недели, 19% — две недели. Всего для 3% опрошенных достаточно и десяти дней отдыха: для них важнее всего оказалось не время, а новые впечатления.

Также отпуск десять дней или две недели предпочли, в основном, молодые респонденты с доходом до 30 тыс. рублей в месяц. Более зрелые (старше 35 лет с ежемесячным доходом более 80 тыс. рублей) чаще всего согласны только на длительный отдых.

В опросе принимали участие 1600 экономически активных жителей 383 городов со всех округов России.

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Фото: Unsplash

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