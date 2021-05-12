MoneyGram позволит обналичивать биткоины в киосках супермаркетов

Жители США смогут беспрепятственно обналичивать биткоины в киосках-банкоматах, установленных в магазинах и супермаркетах. Это стало возможным после заключения договора о партнерстве между сервисом международных переводов MoneyGram и оператором криптовалютных банкоматов Coinme, пишет CNBC.
Биткоины можно будет покупать за наличные прямо в криптомате, а также обналичивать их на месте. Опция станет доступна в ближайшие недели, сообщает CNBC. На первом этапе к программе подключат 12 тысяч банкоматов в США.
«Это инновационное партнерство открывает наш бизнес для совершенно нового сегмента клиентов, поскольку мы первые, кто внедрил модель преобразования криптовалюты в наличные», – заявил главный исполнительный директор MoneyGram Алекс Холмс.
Ранее PayPal разрешил жителям США торговать криптовалютой и использовать ее для оплаты товаров в интернете. Visa также поддерживает расчет платежей в криптовалюте через USD Coin. О планах на взаимодействие с криптовалютой ранее заявили в Mastercard.
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